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«Метінвест Політехніка» оголосив про запуск нової грантової програми та міжнародного стажування студентів в Болгарії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Метінвест Політехніка» оголосив про запуск нової грантової програми та міжнародного стажування студентів в Болгарії
Ректор вишу Олександр Поважний
фото: «Метінвест»

Гранти на дослідження та стажування в Болгарії: в «Метінвест Політехніка» розповіли про напрями роботи

У майбутньому навчальному році приватний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка» планує нові напрями роботи з студентами, зокрема – грантові програми на проведення досліджень, а також міжнародне стажування своїх студентів у Болгарії. Про це розповів ректор вишу Олександр Поважний. 

Він розповів, що наразі у виші діють три види стипендії – академічна, підвищена академічна, а також стипендія генерального директора «Метінвесту». А вже восени в Політехніці почне діяти грантова програма, в межах якої окремим студентам чи групам студентів надаватиметься фінансування на проведення наукових досліджень.

«Конкретні напрями досліджень визначатимуть грантодавці. Нещодавно ми реформували управлінську систему університету, і запровадили діяльність академічних рад, до складу яких входять представники вишу та бізнесу. У межах цих академічних рад і будуть проходити слухання, під час яких визначатимуться пріоритетні напрями для надання грантів. Тобто, до ухвалення цих рішень буде залучено замовника – бізнес», – пояснив Поважний.

Крім того, за його словами, «Метінвест Політехніка» планує залучати до навчання українців, які виїхали з країни, а студентам в Україні – надавати можливості для міжнародного стажування.

«Нещодавно ми підписали меморандум між «Метінвест Політехнікою», болгарським університетом і розташованим у Болгарії підприємством «Метінвесту» Promet Steel, щодо співпраці в підготовці відповідних фахівців. Також розпочато пілотний проєкт міжнародних стажувань для наших студентів», – каже ректор.

Дізнатися більше про спеціальності, які можна отримати, навчальні програми, умови зарахування на бакалаврські та магістерські програми, а також про стипендію можна на сайті університету.

Нагадаємо, виш «Метінвест Політехніка», який заснувала компанія «Метінвест» Ріната Ахметова, цьогоріч випустив перших фахівців за сучасними інженерно-технічними спеціальностями: 143 магістри отримали дипломи, які дають їм можливість працювати на будь-яких підприємствах світу.

Теги: бізнес стипендія навчання університет

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Бізнес

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