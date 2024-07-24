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Скільки українців розмовляють українською мовою – опитування

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Скільки українців розмовляють українською мовою – опитування
Більшість українців розмовляють державною мовою
фото з відкритих джерел

Більшість жителів України розмовляють державною мовою

 У 2024 році 78% респондентів назвали українську рідною мовою, що на 25% більше, ніж у 2006 році. Такий стрімкий зріст свідчить про зміну мовних уподобань українців та посилення національної ідентичності. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова. 

Цьогоріч лише 13% опитаних українців, які брали участь у багатоступеневому соціологічному дослідженні, назвали українську та російську мови рідними для себе в однаковій мірі. Це значно менше, ніж у 2015 році (31%) та 2006 році (16%). Дослідження показало, що кількість українців, які вважають російську мову рідними для себе в однаковій мірі, продовжує зменшуватися. У 2024 році цей показник склав лише 13%, що є найнижчим за останні роки.

За словами соціологів, у 2024 році лише 6% українців вважають рідною російську, що на 25% менше, ніж у 2006-му та на 9%, ніж у 2015 році.

Наразі в Україні збільшилася кількість людей, які розмовляють лише рідною мовою. Зокрема, якщо у 2006 році до такої категорії належало 46% українців, у 2015 – 50%, то цьогоріч частка становить 70,5% опитаних. Це свідчить про те, що українська мова міцно увійшла в усі сфери життя українців.

Крім того, дослідження показало, що українська мова стала престижною. Більшість респондентів вважають, що українська мова є престижною для спілкування з друзями, колегами та під час навчання. Це свідчить про зміну ставлення до державної мови та її роль у суспільстві.

Нагадаємо, що більшість українців негативно висловлюється, коли чують від когось слова «Росія» чи «прості мешканці Росії». З'ясувалося, якщо українцям сказати про «простих мешканців Росії», то у 80% опитаних спадають на думку негативні асоціації. 6% респондентів кажуть, що вони мислять нейтрально чи позитивно у цьому випадку, а 14% не мають жодної думки.

Також більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року. 

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

До слова, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Теги: українська мова навчання радник звільнення

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