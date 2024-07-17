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Сирський доручив впровадити програму «Збереження життя військовослужбовців»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Сирський доручив впровадити програму «Збереження життя військовослужбовців»
На командирів підрозділів покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу
фото: Генштаб

Робота над практичним втіленням програми триватиме під особистим контролем Головнокомандувача ЗСУ

У Збройних Силах України за дорученням Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського завершена розробка та почалось впровадження комплексної програми дій «Збереження життя військовослужбовців». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Дякуємо волонтерам та громадським діячам, які долучилися до спільної роботи. Пропозиції й напрацювання, надані під час зустрічі з Головнокомандувачем ЗС України, враховані й уже частково реалізовуються», – сказано в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Програма «Збереження життя військовослужбовців» – це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

Особлива увага буде приділена:

  • удосконаленню підготовки українських захисників;
  •  підвищенню якості їх навчання;
  • покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
  •  забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

Важливий аспект реалізації програми – це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.

«Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата – найважливіше. Позицію можна повернути, життя – ні», – запевнив Генштаб ЗСУ.

Робота над практичним втіленням програми триватиме під особистим контролем Головнокомандувача ЗСУ.

«Ми постійно моніторимо й аналізуємо ситуацію. Докладемо максимальних зусиль, щоб цінність життя військовослужбовців була найвищою для командирів усіх рівнів», – підсумував Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав перевірити ситуацію в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Зокрема з'ясувати обставини нещодавніх втрат серед особового складу.

Теги: Генштаб навчання розробка Олександр Сирський військовозобов'язаний

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