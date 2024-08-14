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У Будапешті відкрили виставку, присвячену українським дітям в умовах війни

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Будапешті відкрили виставку, присвячену українським дітям в умовах війни
Виставка триватиме до 21 серпня у парку Варошгаза
фото: посольство України в Угорщині

У 2024 році близько 900 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно, оскільки вони не мають змоги відвідувати школу

У парку Варошгаза, Регіональний офіс Програми підтримки українських біженців UNICEF в Угорщині, у співпраці з Угорською реформатською благочинною службою та Столичним самоврядуванням міста Будапешт, відкрили особливу виставку «Квіти і танки: витвори мистецтва в тіні триваючої війни в Україні», присвячену українським дітям, котрі проживають жахи війни в Україні, а також тим дітям, які вимушені були покинути рідну домівку в пошуках безпечного місця. Про це повідомило посольство України в Угорщині.

Менше, ніж через місяць розпочнеться навчання у школах по всій Європі, тоді як велика кількість дітей України не зможе брати участь в навчальному процесі або відвідувати заклади освіти в обмежених умовах.

У 2024 році близько 900 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно, оскільки вони не мають змоги відвідувати школу.

За даними Міністерства освіти і науки України, станом на січень 2024 року, російська армія зруйнувала чи пошкодила кожну сьому школу в Україні: зруйновано понад 200 шкіл, і понад 1600 шкіл зазнали пошкоджень.

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У Будапешті відкрили виставку, присвячену українським дітям в умовах війни
фото: посольство України в Угорщині

Посольство висловлює вдячність організаторам виставки за триваючу підтримку українських родин, які постраждали від російської війни проти України, та за привернення уваги до злочинів Росії проти українського народу.

Виставка триватиме до 21 серпня у парку Варошгаза (Városháza Park) у м. Будапешт.

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Теги: Будапешт діти навчання виставка

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