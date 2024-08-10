Як навчатимуться діти під час відключення світла? Деталі від МОН

Сташків заявив, що ті школи, які не можуть забезпечити очне навчання, будуть змушені перейти на синхронний формат

Більше ніж половина українських шкіл обладнані генераторами та котельнями. Це забезпечить можливість очного навчання в закладах освіти, навіть якщо електропостачання буде відключено. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків.

«Вони зможуть забезпечити теплом, оскільки мають власні котельні. Таких шкіл, за даними, які нам надали регіони, понад 50%. Це означає, що ці школи навіть при відключенні електроенергії навчатимуться в очному форматі, якщо у них є укриття та дозволяє ситуація з безпекою», – йдеться у заяві.

Андрій Сташків додав, що ті школи, які не можуть забезпечити очне навчання, будуть змушені перейти на синхронний формат: учителі даватимуть учням завдання, а потім перевірятимуть їх.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де очний формат не можливий.

До слова, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

Як повідомлялося, українським учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Причиною цьому стала складна ситуація в державному бюджеті.