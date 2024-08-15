Гранти на навчання: найбільші виші України підписали договір з Міністерством освіти

Очікується, що цього року грантова система буде доступна в більшості закладів вищої освіти

Найбільші університети України вже підписали договір із Міністерством освіти і науки щодо грантової системи оплати навчання. Йдеться про освітні заклади, де навчається не менш як 70–80% студентського загалу. Про це заявив директор директорату фахової передвищої, вищої освіти міністерства Олег Шаров в інтерв'ю для Zn.ua.

Посадовець зазначив, що деякі університети підписують договори повільно через їхню забюрократизованість.

«Гадаю, вже цього року грантова система увійде в життя переважної більшості закладів вищої освіти і гранти будуть доступні практично для всіх здобувачів освіти, які мають необхідний рівень балів на національного мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання. Зараз робота ведеться в умовах експериментального проєкту, тому модель державних грантів удосконалюватиметься», – додав він.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

До слова, у 2024 році від 20 тис. до 25 тис. українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах.