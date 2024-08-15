Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Гранти на навчання: найбільші виші України підписали договір з Міністерством освіти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Гранти на навчання: найбільші виші України підписали договір з Міністерством освіти
Вступники вперше зможуть отримати державний грант розміром від 15 тис. до 37 тис. грн
фото з відкритих джерел

Очікується, що цього року грантова система буде доступна в більшості закладів вищої освіти

Найбільші університети України вже підписали договір із Міністерством освіти і науки щодо грантової системи оплати навчання. Йдеться про освітні заклади, де навчається не менш як 70–80% студентського загалу. Про це заявив директор директорату фахової передвищої, вищої освіти міністерства Олег Шаров в інтерв'ю для Zn.ua.

Посадовець зазначив, що деякі університети підписують договори повільно через їхню забюрократизованість.

«Гадаю, вже цього року грантова система увійде в життя переважної більшості закладів вищої освіти і гранти будуть доступні практично для всіх здобувачів освіти, які мають необхідний рівень балів на національного мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання. Зараз робота ведеться в умовах експериментального проєкту, тому модель державних грантів удосконалюватиметься», – додав він. 

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

До слова, у 2024 році від 20 тис. до 25 тис. українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах.

Читайте також: Як українці можуть повернути частину коштів за оплату навчання: роз’яснення
Теги: Міністерство освіти і науки освіта гроші студенти університет грант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після звільнення Балаклії, у вересні 2023 року, бійці зривали російські банери, під одним з них вони побачили вірш Тараса Шевченка
Що таке колоніальне мислення і чому воно псує життя українців
1 серпня, 17:32
23 липня зірка української естради Алла Кудлай відзначає 70-ліття
Народна артистка поскаржилась на те, що «працювала пів життя безплатно»
22 липня, 09:47
Банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом
НБУ виведе з обігу та замінить на нову найрозповсюдженішу банкноту
22 липня, 11:14
Правоохоронці повідомили про підозру чиновниці
На Тернопільщині чиновниця міськради брала хабарі сертифікатами відомого парфумерного магазину
27 липня, 10:37
Німецький Бундесвер набирає тисячі підлітків
Збройні сили Німеччини поповнились тисячами підлітків – Spiegel
26 липня, 07:07
Гринкевичу-молодшому слідство ДБР інкримінує розкрадання коштів на державних оборонних контрактах з Міноборони
Нардепи відреагували на анонс нових підозр у справі Гринкевича
29 липня, 14:33
Бурятія потерпає від паводку
У Бурятії введено режим надзвичайної ситуації, зупинено рух однієї з федеральних трас
4 серпня, 11:40
Федеральний уряд Німеччини хоче включити витрати на інфраструктуру в оборонний бюджет
Німеччина йде на хитрощі, щоб досягти потрібного НАТО показника витрат на оборону
6 серпня, 06:31
Прокуратура і поліція перейнялися житловим атракціоном у Національному авіаційному університеті
Поліція розслідує виведення із власності Національного авіаційного університету 32 квартир
Сьогодні, 14:22

Наука та освіта

Гранти на навчання: найбільші виші України підписали договір з Міністерством освіти
Гранти на навчання: найбільші виші України підписали договір з Міністерством освіти
Міносвіти затвердило оновлену навчальну програму для шкіл
Міносвіти затвердило оновлену навчальну програму для шкіл
Уряд затвердив наземні укриття для шкіл
Уряд затвердив наземні укриття для шкіл
Лісовий пропонує об'єднати історію України із всесвітньою: реакція науковців
Лісовий пропонує об'єднати історію України із всесвітньою: реакція науковців
Учнів 5–9 класів оцінюватимуть по-новому: деталі від МОН
Учнів 5–9 класів оцінюватимуть по-новому: деталі від МОН
Мінімум онлайн-навчання. Уряд готує рішення для школярів
Мінімум онлайн-навчання. Уряд готує рішення для школярів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
22K
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
21K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9043
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином

Новини

Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua