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Зеленський оцінив пропозицію росіян припинити вогонь на два-три дні: Ідіоти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський оцінив пропозицію росіян припинити вогонь на два-три дні: Ідіоти
Україна хоче, щоб американські партнери дотиснули росіян до припинення вогню сильними санкціями – Зеленський
фото: reuters

Зеленський зауважив, що росіяни поки що тимчасового припинення вогню не бачать

Президент Володимир Зеленський прокоментував позицію РФ на переговорах у Стамбулі щодо тимчасового припинення вогню на окремих ділянках фронту на два-три дні. Як передає кореспондент «Главкома», глава держави оцінив таку ідею критично.

«Вони (росіяни, – «Главком») поки що такого сісфайра (тимчасового припинення вогню по обидва боки, – «Главком») не бачать. Як вони сказали, що до сісфайра вони готові на два-три дні, щоб забрати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, сісфайр для того, щоб не було вбитих. Ви бачите настрій. Для них це питання просто невеличкої паузи в війні», – сказав Зеленський.

Президент додав: «Дуже хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки, сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенаті, щоб дотиснули росіян до припинення вогню сильними санкціями. По-іншому вони поки що не розуміють».

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. 

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Голова російської делегації Володимир Мединський після завершення перемовин у Стамбулі зробив низку заяв, які стосуються обміну військовополонених, перебігу війни та припинення вогню. Так, РФ передала меморандум із двох частин українській стороні. У ньому представлені умови Москви для припинення вогню та мирної угоди. Фактично, позиція Москви залишається незмінною, повідомив український чиновник журналістам Axios.

Також українська делегація на переговорах у Стамбулі запропонувала РФ провести зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: війна Володимир Зеленський переговори

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