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Сенатор США Ліндсі Грем застеріг Китай від підтримки війни Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сенатор США Ліндсі Грем застеріг Китай від підтримки війни Путіна
Грем: Президент Трамп має рацію, настав час покласти край цій бойні
фото з відкритих джерел

За словами Грема, більшість у Сенаті США переконана: Путін уникає справжніх мирних переговорів, сподіваючись, що Україну перестануть підтримувати 

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку миротворчим зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні та застеріг Китай від підтримки агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис сенатора в соцмережі Х.

Грем розповів, що провів «дуже гарну зустріч» з послом Китаю в США Сє Феном. У ході перемовин обговорювалися глобальні питання, включно з двосторонньою торгівлею та війною Росії проти України.

Китайський дипломат нагадав про позицію Пекіна, яка з початку повномасштабного вторгнення передбачає досягнення миру шляхом діалогу. Сенатор Грем висловив згоду з такою концепцією.

Він наголосив на необхідності налагодження діалогу між США і Китаєм – такого, якого, за його словами, бракує у спілкуванні з російським лідером Володимиром Путіним.

«Поєднання припинення вогню з щирими переговорами може призвести до почесного і справедливого миру», – заявив Грем.

Водночас він попередив, що більшість у Сенаті США переконана: Путін уникає справжніх мирних переговорів, сподіваючись, що США та їхні союзники врешті-решт припинять підтримку України. Такий розрахунок, за словами сенатора, є серйозною помилкою, яка може вплинути на Китай та інші держави, що продовжують підтримувати російську економіку, засновану на експорті нафти.

«Президент Трамп має рацію: настав час покласти край цій бойні», – підсумував Грем.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп дедалі більше віддаляється від підтримки України, змінюючи тон щодо війни та Росії. Після теплої розмови з Володимиром Путіним 19 травня, яка тривала дві години, президент США вже не згадує про свою головну передвиборчу обіцянку – швидко завершити війну. За даними журналістів, розмова була настільки невимушеною, що жоден зі співрозмовників не хотів першим класти слухавку, повідомляє «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Ключовий момент – під час цієї розмови Трамп взагалі не піднімав тему припинення вогню, не говорив про цивільні жертви та не вимагав зупинки обстрілів. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля. 

Теги: США путін Китай росія

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