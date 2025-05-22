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Безпілотники атакували деякі регіони Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували деякі регіони Росії
У Росії лунали вибухи
фото з відкритих джерел

Міноборони РФ заявляє, що у період з 20:00 до 23:50 (за київським часом) системи протиповітряної оборони збили або перехопили 77 безпілотників

Російська Федерація другу ніч поспіль перебуває під масованими атаками ударних безпілотників, які цілять як у прикордонні з Україною регіони, так і в столицю РФ – Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Міноборони РФ, заяви мера Москви Сергія Собяніна та повідомлення з російських Telegram-каналів.

За інформацією російського оборонного відомства, у період з 20:00 до 23:50 (за київським часом) системи протиповітряної оборони збили або перехопили 77 безпілотників:

  • 42 – над Курською областю;
  • 14 – над Бєлгородською;
  • 9 – над Московською;
  • 8 – над Орловською;
  • 2 – над Калузькою;
  • по одному – над Рязанською і Тульською областями.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що о 22:29 було знищено шість дронів, а о 23:07 ще три, які прямували в бік російської столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працюють аварійні служби.

У Липецькій області, зокрема над містом Єлець, місцеві жителі чули близько чотирьох вибухів, ймовірно, це результат дій ППО. Паралельно атаки зафіксовані в Тульській області.

Згідно з даними Telegram-каналу Mash, у Пролетарському районі Тули близько 23:45 зафіксовано звуки вибухів і спалахи в небі. Про подібні події повідомляли й мешканці Новомосковська – ще одного міста в Тульській області. За повідомленнями Telegram-каналу SHOT, близько півночі в різних районах пролунали гучні вибухи, що, за попередніми даними, пов'язані з роботою ППО проти дронів.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня Сили оборони України завдали удару по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Цей завод був важливим елементом російської військової промисловості. Основна сфера діяльності: розробка та виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури.

Відомо, що Болховський завод виробляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання та «вічні батареї» для радіоелектронної апаратури. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ та тренажерах для танків та ракетних комплексів. Він співпрацює з концерном «Сузір'я» та іншими структурами ОПК.

Теги: Міноборони РФ росія вибух

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