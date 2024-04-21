Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Рішення конгресу США. Що воно насправді означає для нас?

glavcom.ua
Довгоочікуваний законопроєкт про пакет допомоги Україні був ухвалений в Палаті представників 311 голосами
скріншот з трансляції

Колективний захід і США досі не мають головної відповіді: відповіді на питання «Що таке перемога?» в їхньому розумінні

1

Це перш за все певне, вибачте за не зовсім точний термін (кращого просто не зміг знайти), «полегшення» в цій війні. При правильному плануванні і виконанні цих планів, нова зброя дозволить перш за все, вирівняти ситуацію. Про щось більш глобальне, поки говорити дуже складно.

2

Причина голосування в конгресі, і це моя особиста версія, лежить не стільки в прозрінні трампістів, скільки в рейтингах республіканців, які почали опускатися. Ставка на ізоляціоністів виявилася не зовсім коректною і Трампу потрібно було міняти тактику. Звичайно, я не можу і, тим більше не хочу, применшувати величезну роботу, яку робили українські дипломати і не тільки, але все ж, головна причина – падіння рейтингів перед виборами і спроба зламати цей тренд.

3

Колективний захід і США досі не мають головної відповіді: відповіді на питання «Що таке перемога?» в їхньому розумінні. Поки США живуть в парадигмі концепції Кіссінджера про баланс систем, а не розвал Росії чи щось подібне. Але Заходу точно потрібні переговори. Тому, не виключено, що є двопартій стратегія: якщо Україна не хоче переговорів – іде затримка зі зброєю. Якщо Росія відмовляється від переговорів (після виборів Росія, де-факто вийшла з розмов про переговори) – Україна отримує зброю.

4

Перша реакція росіян була надто млявою. Судячи з усього, вони чомусь не готові були до цього рішення. Єдине на що варто нам звернути увагу – це на артикульовані заяви Лаврова про Харків. Єдине, що Росія вирішила проартикулювати – це те, що вона буде продовжувати війну (власне після виборів 17 березня російські еліти перейшли виключно на войовничу риторику). Путін увірував знову в «Київ за три дні». Зараз російські еліти явно не готові відмовлятися від цієї ідеї і протверезіння почне приходити не раніше середини літа.

5

План Путіна поки залишається незмінним: спроба максимального захоплення територій за літню кампанію і навʼязування Заходу переговорів з трьома основними пунктами: обіцянка зняття санкцій, зменшення української армії, демілітаризована зона і заборона зброї дальнього радіусу дії (читайте стамбульські домовленості, чомусь реанімовані саме зараз) і, нарешті, вибори в Україні (росіяни хотіли б зі зрозумілим для них результатом). Рішення конгресу і, особливо, якщо зброя поступить не протягом місяців, як завжди, а протягом тижнів, як про це пишуть західні ЗМІ, ламає ці плани і тому Кремль просто не розуміє, що з цим робити і просто відкладає зміну планів на потім. Точніше, очікує результатів літньої кампанії і уважно дивиться на те, як себе вестиме в наступні місяці Китай.

І наостанок хочу наголосити ще на двох речах. По-перше, як би там не було – це рішення конгресу вкрай важливе для нас саме зараз. І воно може допомогти нам застабілізувати ситуацію.

Другий аспект більш універсальний, але ми про нього весь час забуваємо. Українці страшенно люблять люблять роздумувати про мудрість Китаю, який живе в концепції «плюс 50 років», але самі розглядають все все з точки зору фукуямівського «кінця історії», коли кожен позитив чи негатив є довічно зафіксованим і звершеним фактом. Це одна з головних наших внутрішніх загроз, але з нею ми навіть не прагнемо боротися. Чому? Бо це, з однієї сторони вимагає інтелектуальних надзусиль, а з іншої, невигідне політикам. Політик хоче вже зараз трубити про перемогу або про зраду. Тому нинішнє рішення – це «полегшення», обмежене в часі.

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військова допомога перемога Україна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сандра Калнієте: На 100% контролювати виконання санкцій проти Росії неможливо
Депутат Європарламенту Сандра Калнієте: Перемога України – це гарантія миру приблизно на 20 років Інтерв'ю
1 квiтня, 13:30
Баррозу розповів, що казав Путін про окупацію Криму та присутність там російських війських
Баррозу: Путін припустився величезної стратегічної помилки щодо України
21 березня, 15:49
Під час весняної та осінньої посівних кампаній людей не вистачає, тому процедура бронювання має бути спрощена для ефективнішої роботи
Аграрії закликають спростити процедуру бронювання: за кілька днів, а не місяців
1 квiтня, 16:05
Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру
СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
3 квiтня, 17:26
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
4 квiтня, 03:00
В Одесі пролунала серія вибухів
В Одесі пролунала серія вибухів
6 квiтня, 21:56
Нова допомога від Німеччини та скасування санкцій проти бізнесменів з РФ. Головне за 10 квітня
Нова допомога від Німеччини та скасування санкцій проти бізнесменів з РФ. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:00
Через нічну атаку росіян по підземних сховищах України європейські ф'ючерси на газ зросли на 7,1%
Газ у Європі подорожчав після ударів по сховищах в Україні
11 квiтня, 15:56
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 19 атак
На одному з напрямків російські війська атакували 24 рази – Генштаб
18 квiтня, 07:58

Вадим Денисенко

Рішення конгресу США. Що воно насправді означає для нас?
Рішення конгресу США. Що воно насправді означає для нас?
Орський потоп. Чи потоне путінський режим?
Орський потоп. Чи потоне путінський режим?
Теракт у «Крокусі». Латентний держпереворот?
Теракт у «Крокусі». Латентний держпереворот?
Теракт у Росії. Вгадайте, кого звинуватить російська влада
Теракт у Росії. Вгадайте, кого звинуватить російська влада
Україна входить у найагресивнішу фазу війни цього року
Україна входить у найагресивнішу фазу війни цього року
Пік могутності Путіна пройдено. Що далі?
Пік могутності Путіна пройдено. Що далі?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Як каратимуть українців, які не оновлять дані в ТЦК у 60-денний термін: роз’яснення
40K
Зухвале убивство поліцейського. Триває розшук підозрюваних (оновлено)
25K
Поліцейського на Вінниччині вбили військові? 28-ма бригада прокоментувала чутки
11K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США
9251
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці

Новини

Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Вчора, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
19 квiтня, 11:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua