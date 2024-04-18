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На одному з напрямків російські війська атакували 24 рази – Генштаб

Наталія Порощук
glavcom.ua
На одному з напрямків російські війська атакували 24 рази – Генштаб
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 19 атак
фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито три атаки

Триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 18 квітня.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Рождественське Сумської області; Синьківка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Диліївка, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Верхньокам’янське, Андріївка, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Новоселівка Перша, Очеретине, Водяне, Новокалинове, Новопокровське, Спірне, Сокіл, Семенівка, Соловйове, Красногорівка, Новобахмутівка, Георгіївка, Урожайне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки та Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито три атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, п'ять разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські загарбники здійснили три безуспішні атаки на позиції наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному складу боєприпасів та одному іншому важливому об’єкту противника.

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Теги: війна Україна ЗСУ росія росіяни окупанти Донеччина Бахмут Авдіївка Запоріжжя Луганщина

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