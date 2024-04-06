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В Одесі пролунала серія вибухів

Наталія Порощук
glavcom.ua
В Одесі пролунала серія вибухів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 21:36

Ввечері 6 квітня в Одесі було чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 21:36. У Повітряних силах з'явилось повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння. Після чого в місті пролунала серія вибухів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

В Одесі пролунала серія вибухів фото 1

Нагадаємо, що триває 773-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: росія Одеса війна Україна ракета

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