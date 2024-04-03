СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників

Перебуваючи в лавах окупаційного органу, колаборанти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресору

Правоохоронці оголосили підозри колаборантам, які влаштувалися в «МВС Росії по Херсонській області». Вони займаються масовими репресіями та катують людей. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили особи та зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного «Головного управління МВС РФ Херсонської області».

У лавах псевдоустанови їх включили до складу злочинної організації під назвою «відділ міністерства внутрішніх справ Росії «Каховський».

Там шестеро фігурантів зайняли «керівні посади». Інших – призначили в підрозділи «слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини».

Перебуваючи в лавах окупаційного органу, колаборанти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресору.

Фігуранти під керівництвом ФСБ намагалися розганяти проукраїнські зібрання жителів Каховки. Під час таких «рейдів» росіяни викрадали людей та ув'язнювали їх у російські катівні на лівобережжі Херсонської області.

У катівнях постраждалих піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.

Також зловмисники вдиралися в оселі українських патріотів і під виглядом «обшуків« викрадали приватне майно громадян, зокрема гроші та автомобілі.

Окрім цього колаборантів залучали до охорони «виборчкомів» під час фейкових плебісцитів у тимчасово захопленій частині території регіону.

СБУ та Національна поліція зібрали всі установчі дані на кожного з фігурантів, задокументували їхню злочинну діяльність та встановили основні місця їхнього перебування.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили зловмисникам про підозру за такими статтями кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;

колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

катування;

викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів, або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем;

грабіж;

незаконне заволодіння транспортним засобом.

Перелік осіб, які отримали підозру:

Денисюк Іван Юрійович – очільник псевдоустанови;

Овдієнко Євген Володимирович – керівник «відділу дізнання»;

Сьомін Володимир Ігорович – «слідчий»;

Задорожна Євгенія Олександрівна – «слідча»;

Суслов Михайло Омелянович – очільник «відділу участкових інспекторів»;

Повшик Михайло Михайлович – керівник «відділу карного розшуку»;

Бугровенко Артем Володимирович – «оперуповноважений відділу карного розшуку»;

Жакоті Олександр Борисович – «оперуповноважений відділу карного розшуку»;

Нікулін Володимир Сергійович – «оперуповноважений відділу карного розшуку»;

Суслов Дмитро Михайлович – «оперуповноважений відділу карного розшуку»;

Мартинов Олександр Вадимович – «оперуповноважений відділу карного розшуку»;

Костерний В’ячеслав Сергійович – керівник «відділу патрульно-постової служби»;

Макогоник Олександр Вікторович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Поздняков Олександр Григорович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Стацик Володимир Семенович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Кравченко Олексій Миколайович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Олійник Євген Миколайович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Черьомухін Олександр Сергійович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Сінько Ілля Олександрович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Біловицький Віктор Вікторович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Литвиненко Артем Сергійович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Хруслов Владислав Леонідович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Сьоміна Катерина Юріївна – очільник «відділу кадрового забезпечення»;

Нікуліна Вероніка Ігорівна – «старший інспектор відділу кадрового забезпечення»;

Добров Олександр Вікторович – «черговий співробітник чергової частини»;

Кравчук Ірина Василівна – «помічниця чергового співробітника чергової частини».

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти українських громадян. Кожного з них буде знайдено і покарано.

Раніше повідомлялося, у Харкові правоохоронці затримали працівницю дитячого садка за те, що вона діяла як агент російської розвідки, надаючи координати та розвідувальні дані для корегування ворожих ударів по місту.

«Зловмисницею виявилась працівниця місцевого дитячого садка. У вільний від роботи час вона допомагала рашистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для наведення ворожого вогню фігурантка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

Перебуваючи поблизу об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані відомості агентка месенджером передавала своєму російському куратору із позначенням координат на Google-картах.