Головна Світ Політика
search button user button menu button

Баррозу: Путін припустився величезної стратегічної помилки щодо України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Баррозу: Путін припустився величезної стратегічної помилки щодо України
Баррозу розповів, що казав Путін про окупацію Криму та присутність там російських війських
фото офіційний Twitter Ліхтенштейнського інституту самовизначення (LISD)

Путін ніколи не сприймав політично і психологічно, що така держава, як Україна, існує, вважає Баррозу

Президент Росії Володимир Путін ніколи не визнавав права України на самовизначення, і це його величезна стратегічна помилка, заявив президент Європейської Комісії у 2004−2014 роках Жозе Мануел Баррозу.

«Він ніколи не сприймав політично і психологічно, що така держава, як Україна, існує. Він розглядав її як частину більшої Росії», – зазначив Баррозу під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». 

Баррозу розповів, що перед запланованим підписанням Угоду про Асоціацію з ЄС у Вільнюсі в 2013 році в останні хвилини саміту, коли він зустрівся з тодішнім президентом Януковичем, той сказав, що не може підписати Угоду через Росію.

Саме після цього, нагадав Жозе Мануел Баррозу, почався Євромайдан і захоплення Криму.

За його словами, коли він обговорював з Путіним незаконну анексію Криму, то російський лідер намагався переконати його, що в Криму немає збройних сил Росії. «Якби наші військові там були, то ми б за два тижні взяли Україну», – переказав слова російського диктатора Баррозу.

Європейський Союз відкрив двері для членства України десять років тому, і зворотного шляху немає – Україна буде членом європейської родини. Про це заявив президент Європейської Ради у 2009-14 роках Герман ван Ромпей під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Поточна війна має історичні джерела. Я їх називаю ностальгія про російську імперію минулого, про так звану «золоту еру» страху, тероризму і підкорення народів. Ми не повинні повертатися на цей шлях», – сказав він.

«Росія не розуміє або не хоче чи не може зрозуміти, що Україна себе усвідомлює європейською країною. Росія вважала Україну своєю власністю, і вони хочуть повернути це», – додав Герман ван Ромпей.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Politico розповіло, яких реформ чекати від Урсули фон дер Ляйєн

Нагадаємо, 21−22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Київський Безпековий Форум був заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» і є платформою держави для обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

Партнери Форуму: Атлантична Рада, Центр інформації та документації НАТО, Національний демократичний інститут, Чатем-Хаус, Фонд імені Фрідріха Еберта.

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів.

Теги: війна путін Україна Європейський союз відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військовослужбовці на дорозі Донецької області
Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року
24 лютого, 06:15
Британська розвідка стверджує, що вплив Путіна на найближчих сусідів знизився
Британська розвідка вказала, як війна підірвала довіру пострадянських країни до РФ
28 лютого, 14:21
Браконьєрам загрожує від 17 000 до 51 000 гривень штрафу або обмеження волі на строк до трьох років
«Рекордний улов» на 730 тис. гривень. На Київщині затримано рибалок-браконьєрів
4 березня, 16:46
ЗСУ показали, як знищували окупантів на Авдіївському напрямку (відео)
ЗСУ показали, як знищували окупантів на Авдіївському напрямку (відео)
4 березня, 12:27
Військовий оприлюднив безліч відео, на яких він годує та розчісує зубною щіткою кажана
Український військовий приручив маленького кажана (відео)
7 березня, 22:16
Юнусов змінив ім’я і став Євгеном Пригожиним у травні 2018 року
ЗСУ ліквідували двійника Пригожина у боях під Роботиним – ЗМІ
8 березня, 00:50
Стало відомо, коли почнуться переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС
Стало відомо, коли почнуться переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС
11 березня, 23:10
Путін є остаточною особою, яке приймає рішення щодо застосування ядерної зброї
Володіє найбільшим у світі запасом боєголовок. Скільки ядерної зброї має Росія
13 березня, 15:11
Розвідка наголошує, що Кремль збирається долучити і «мертві душі» до так званих виборів в РФ
Розвідка: Кремль збирає голоси за Путіна навіть серед загиблих на війні
15 березня, 11:13

Політика

Китай готує напад на Тайвань у найближчі роки – Bloomberg
Китай готує напад на Тайвань у найближчі роки – Bloomberg
Естонія застерегла ЄС від своєї помилки перед Другою світовою війною
Естонія застерегла ЄС від своєї помилки перед Другою світовою війною
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні
Російські добровольчі підрозділи розповіли, звідки беруть зброю
Російські добровольчі підрозділи розповіли, звідки беруть зброю
Баррозу: Путін припустився величезної стратегічної помилки щодо України
Баррозу: Путін припустився величезної стратегічної помилки щодо України
Депутат Бундестагу попередив Європу про наслідки заморожування війни в Україні
Депутат Бундестагу попередив Європу про наслідки заморожування війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
26K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
13K
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
13K
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
8552
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
7091
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців

Новини

Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Сьогодні, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Сьогодні, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Сьогодні, 14:41
У Мінекономіки відхрестилися від урядового проєкту про бронювання за 35 тис. зарплати
Сьогодні, 14:27
«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США
Сьогодні, 14:13
Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua