Баррозу: Путін припустився величезної стратегічної помилки щодо України

Баррозу розповів, що казав Путін про окупацію Криму та присутність там російських війських

Путін ніколи не сприймав політично і психологічно, що така держава, як Україна, існує, вважає Баррозу

Президент Росії Володимир Путін ніколи не визнавав права України на самовизначення, і це його величезна стратегічна помилка, заявив президент Європейської Комісії у 2004−2014 роках Жозе Мануел Баррозу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Він ніколи не сприймав політично і психологічно, що така держава, як Україна, існує. Він розглядав її як частину більшої Росії», – зазначив Баррозу під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Баррозу розповів, що перед запланованим підписанням Угоду про Асоціацію з ЄС у Вільнюсі в 2013 році в останні хвилини саміту, коли він зустрівся з тодішнім президентом Януковичем, той сказав, що не може підписати Угоду через Росію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Саме після цього, нагадав Жозе Мануел Баррозу, почався Євромайдан і захоплення Криму.

За його словами, коли він обговорював з Путіним незаконну анексію Криму, то російський лідер намагався переконати його, що в Криму немає збройних сил Росії. «Якби наші військові там були, то ми б за два тижні взяли Україну», – переказав слова російського диктатора Баррозу.

Європейський Союз відкрив двері для членства України десять років тому, і зворотного шляху немає – Україна буде членом європейської родини. Про це заявив президент Європейської Ради у 2009-14 роках Герман ван Ромпей під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Поточна війна має історичні джерела. Я їх називаю ностальгія про російську імперію минулого, про так звану «золоту еру» страху, тероризму і підкорення народів. Ми не повинні повертатися на цей шлях», – сказав він.

«Росія не розуміє або не хоче чи не може зрозуміти, що Україна себе усвідомлює європейською країною. Росія вважала Україну своєю власністю, і вони хочуть повернути це», – додав Герман ван Ромпей.

Нагадаємо, 21−22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Київський Безпековий Форум був заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» і є платформою держави для обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

Партнери Форуму: Атлантична Рада, Центр інформації та документації НАТО, Національний демократичний інститут, Чатем-Хаус, Фонд імені Фрідріха Еберта.

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів.