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Газ у Європі подорожчав після ударів по сховищам в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Газ у Європі подорожчав після ударів по сховищам в Україні
Через нічну атаку росіян по підземних сховищах України європейські ф'ючерси на газ зросли на 7,1%
фото з відкритих джерел

Сьогодні вночі два підземні газові сховища України потрапили під удар

Європейські ф'ючерси на газ зросли на 7,1% через атаку РФ по українських підземних сховищах газу в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що ці інциденти наголошують на потенційному ризику для зберігання газу в країні, якщо запаси газу в Європі заповняться цього літа. Україна має більше сховищ, аніж будь-яка інша країна на континенті, і вона активно залучає трейдерів для зберігання там постачань.

Українські сховища розташовані у західній частині країни, що межує із Європейським Союзом, на глибині до двох кілометрів під землею. Потужності використовують такі компанії, як Shell Plc та Dxt Commodities. Нещодавно «Нафтогаз» провів переговори про зберігання газу цього року з Rwe Ag, норвезькою Equinor Asa та французькими TotalEnergies SE та Engie SA. Німецька компанія Sefe також заявила, що розглядає можливість повторного зберігання газу в Україні.

За даними «Нафтогазу», Україна пропонує трейдерам за межами країни забронювати цього року до 10 млрд кубометрів своїх сховищ природного газу. Обсяг, який може бути виділений для міжнародних компаній, становить близько третини загальної потужності країни та знаходиться на рівні минулого року.

Нагадаємо, у ніч на 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет, а також дронів-камікадзе. Два підземних газових сховища України потрапили під удар під час масованої повітряної атаки росіян.

Як повідомлялося, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

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Теги: окупанти Україна газ Європейський союз

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