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Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
фото з відкритих джерел

Частина мешканців Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до ПЦУ, але цей крок було оскаржено в суді

Верховний Суд (ВС) України ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це стало відомо із Facebook-сторінки Верховного Суду.

«За обставинами справи, частина жителів села Калинівка Житомирського району Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до Православної Церкви України. Відповідна зміна, реалізована шляхом зміни статутних документів, була оскаржена до суду», – йдеться у повідомленні.

ВС зазначає, що суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили.

«Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду передала справу на розгляд Великої Палати ВС з огляду на наявність у ній низки виключних правових проблем, пов’язаних зі зміною канонічної приналежності», – йдеться у повідомленні.

Розв'язувавши питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади.

З-поміж іншого, у цій справі сформульовані висновки щодо поняття релігійної громади, критеріїв членства в ній, способу реалізації права релігійної громади змінити підлеглість у канонічних та організаційних питаннях, підстав втручання суду в здійснення цього права та особливостей юридичного оформлення такої зміни.

Нагадаємо, що Вселенський Патріарх Варфоломій закликав християн східного і західного обряду до спільної дати святкування Великодня. Про це повідомляє Catolic Curture.  

Патріарх висловив сподівання, що домовленість про спільну дату може бути досягнута вже наступного року. «Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства», – сказав він.

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Теги: церква суд Московська церква в Україні Українська православна церква православна церква Україна Верховний Суд України

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