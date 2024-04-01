Аграрії закликають спростити процедуру бронювання: за кілька днів, а не місяців
Аграрії звернулися до уряду з проханням спростити бронювання працівників: зараз на це потрібно кілька місяців
Внаслідок масової мобілізації агросектор відчуває нестачу кадрів, адже у сільських місцевостях населення активно мобілізували з перших днів війни. Водночас, через складну та тривалу процедуру бронювання, підприємства просто не встигають зберегти потрібних працівників. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
«Бронювання в агросекторі є, але процес займає багато часу. Від початку моменту подачі документів до бронювання проходить 1-2 місяці. За цей час людина може бути мобілізована, а на її роботу розраховують на агропідприємстві! В Україні розроблявся проєкт електронного бронювання, яке має займати 1-2 доби. Ми дуже очікуємо його прийняття», – пояснив Марчук.
За його словами, внаслідок масової мобілізації агросектор відчуває гостру нестачу кадрів, адже у сільських місцевостях населення активно мобілізували з перших днів війни.
Під час весняної та осінньої посівних кампаній людей не вистачає, тому процедура бронювання має бути спрощена для ефективнішої роботи.
Читайте також:
- «Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
- Муки мобілізації. За що «воюють» нардепи
- Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
- «Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
- З сіл забирають всіх чоловіків до війська? ТЦК зробив заяву щодо мобілізації
- Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби
Коментарі — 0