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Аграрії закликають спростити процедуру бронювання: за кілька днів, а не місяців

Дарія Демяник
glavcom.ua
Аграрії закликають спростити процедуру бронювання: за кілька днів, а не місяців
Під час весняної та осінньої посівних кампаній людей не вистачає, тому процедура бронювання має бути спрощена для ефективнішої роботи
фото: depositphotos.com

Аграрії звернулися до уряду з проханням спростити бронювання працівників: зараз на це потрібно кілька місяців

Внаслідок масової мобілізації агросектор відчуває нестачу кадрів, адже у сільських місцевостях населення активно мобілізували з перших днів війни. Водночас, через складну та тривалу процедуру бронювання, підприємства просто не встигають зберегти потрібних працівників. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

«Бронювання в агросекторі є, але процес займає багато часу. Від початку моменту подачі документів до бронювання проходить 1-2 місяці. За цей час людина може бути мобілізована, а на її роботу розраховують на агропідприємстві! В Україні розроблявся проєкт електронного бронювання, яке має займати 1-2 доби. Ми дуже очікуємо його прийняття», – пояснив Марчук.

За його словами, внаслідок масової мобілізації агросектор відчуває гостру нестачу кадрів, адже у сільських місцевостях населення активно мобілізували з перших днів війни.

Під час весняної та осінньої посівних кампаній людей не вистачає, тому процедура бронювання має бути спрощена для ефективнішої роботи.

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Теги: війна українці Україна населення бронювання від мобілізації

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