Росіянам не потрібна перемога Бойка на виборах, їхня ціль – створення конфліктів

Більшість «українських» ватних блогерів діють в передвиборчій логіці

Бойко зробив вигляд, що вибачився і навіть назвав Путіна агресором. Але питання навіть не в Бойко. І ось чому...

Ватний електорат України оцінюється, як максимум, в 15%, при чому, умовних путіністів, не більше 3-5%. І росіяни прекрасно розуміють свої електоральні шанси. Вони не будуть і не збираються говорити про «русскій мір». Їхні наративи будуть про інше. І перейменування, яке зачепив Бойко – це спроба виходу за межі ОПЗЖ.

Росіяни не вірять у вибори в 2025 році. Тоді, як більшість «українських» ватних блогерів діють в передвиборчій логіці. І ми аналізуємо їх дії саме в передвиборчій логіці. Ціль росіян на 2025 рік – хаотизація і створення максимальної кількості точок конфлікту, а не перемога Бойка на виборах. Здавалося б, нічого нового, але ми вчергове наступаємо на ті самі граблі.

Що потрібно робити?

Людина не може ставити перед собою одночасно дві цілі: виграти війну і виграти вибори. Усвідомлення цього – відправна точка для виходу з нинішньої кризи. Є важливе правило: «політики не ображаються». На жаль, наш політикум у внутрішньому і, що особливо трагічно, у зовнішньому житті носить дитячі образи.

Показати дулю зараз – це ж так круто в уявленні багатьох. Без усвідомлення цього, ми будемо скочуватися в хаос.

Є й примітивніше речі: наприклад, розкласти на молекули виборчу кампанію в Румунію, щоб зрозуміти, як далі будуть діяти росіяни у нас. Але це ж нікому не потрібно… Може варто було б також поговорити про те, а хто ж очолить центр стратегічних комунікацій Мінкульту. Хоча, напевне, спочатку було б варто поговорити, а який у нього буде функціонал (крім отримання грантів) і інструментарій. Але це ж теж нікому не потрібно… ну а про таку дурницю, як центр вивчення Росії, взагалі мовчу...