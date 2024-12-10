Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України 34 авіаційних удари, скинувши 54 КАБи. Крім цього, росіяни залучили для ураження 681 дрон-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів без успіху штурмував позиції українських підрозділів в районі Глибокого та Вовчанська. Втрати окупаційних військ склали 54 окупанти вбитими та пораненими.

На Куп’янському напрямку

Противник сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Лозової та Загризового, два боєзіткнення досі тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали населені пункти Ківшарівка, Кругляківка та Лозова.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

На Краматорському напрямку

Завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки. Ворожа авіація вдарила по Дружківці.

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки, два боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби росіяни здійснили 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 46 ворожих атак, п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 139 та поранили 218 окупантів. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено артилерійську систему.

На Курахівському напрямку

Ворог 37 разів атакували позиції ЗСУ та намагався просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку

Загарбники здійснив 27 наступальних дій в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного. Дотепер точиться шість боїв.

На Придніпровському напрямку

Три ворожі штурми зазнали невдачі.

мапа: deepstatemap

На Курщині українські оборонці відбили десять атак загарбників, на даний час одне боєзіткнення триває. Ворог за день завдав 22 авіаційні удари по своїй території, скинувши при цьому 36 керованих авіабомб.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби відзначено воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 3-ї окремої штурмової бригади та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1021-й день повномасштабної війни в Україні.