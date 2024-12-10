Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 10 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України 34 авіаційних удари, скинувши 54 КАБи. Крім цього, росіяни залучили для ураження 681 дрон-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів без успіху штурмував позиції українських підрозділів в районі Глибокого та Вовчанська. Втрати окупаційних військ склали 54 окупанти вбитими та пораненими.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Лозової та Загризового, два боєзіткнення досі тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали населені пункти Ківшарівка, Кругляківка та Лозова.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. 

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки. Ворожа авіація вдарила по Дружківці.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки, два боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби росіяни здійснили 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 46 ворожих атак, п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 139 та поранили 218 окупантів. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено артилерійську систему.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Ворог 37 разів атакували позиції ЗСУ та намагався просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року фото 7

На Времівському напрямку

Загарбники здійснив 27 наступальних дій в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного. Дотепер точиться шість боїв.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Три ворожі штурми зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року фото 9
мапа: deepstatemap

На Курщині українські оборонці відбили десять атак загарбників, на даний час одне боєзіткнення триває. Ворог за день завдав 22 авіаційні удари по своїй території, скинувши при цьому 36 керованих авіабомб.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби відзначено воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 3-ї окремої штурмової бригади та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1021-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: росія ворог штурм Лиман Куп'янськ росіяни Часів Яр ISW Покровськ Запорізька область Харківщина окупанти Луганщина війна Генштаб Донеччина Херсонщина машини автомобіль Курахове

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
1 грудня, 17:04
Офіс генпрокурора зауважив, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій
Офіс генпрокурора відреагував на розстріл українських захисників на Курщині
11 листопада, 18:03
Герой України Юрій Жуковець розповів, що робить під час відпустки ловив рибу
Герой України Юрій Жуковець розказав, скільки днів відпустки мав за час великої війни
15 листопада, 06:00
Герман Галущенко під час виступу на міжнародній виставці-конференції «ReBuild Ukraine Construction and Energy»
Що потрібно Україні, аби ремонт енергетики не був «бігом по колу»? Міністр енергетики відповів
15 листопада, 16:00
Обстріл Одеси
Обстріли Одеси: стала відома сума збитків від ударів по місту в листопаді
29 листопада, 09:37
Терехов: Дуже багато людей приїхало до Харкова з тих міст та районів області, які особливо потраждали від бойових дій, − з Куп’янського району, Ізюма, Балаклеї та інших
Мер Терехов назвав кількість жителів Харкова на 1000-й день війни
27 листопада, 15:50
Околиці Алеппо та західного Ідлібу
Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо
1 грудня, 17:45
Бригади, де високий відсоток самовільного залишення частин, працюватимуть із Військовою службою правопорядку та командування
За перші дні дії нового закону до війська повернулися понад 3 тис. дезертирів
3 грудня, 17:37
Російський танк Т-90М
Міністр оборони Німеччини озвучив кількість танків, яку Росія виробляє за рік
5 грудня, 22:59

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2024 року
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW
У Харкові невідомі вдруге за дві доби підірвали вибухівку біля поліцейського відділку
У Харкові невідомі вдруге за дві доби підірвали вибухівку біля поліцейського відділку
Візит кандидата на посаду канцлера ФРН, посилення обмежень карткових переказів. Головне за 9 грудня
Візит кандидата на посаду канцлера ФРН, посилення обмежень карткових переказів. Головне за 9 грудня
Енергетики ДТЕК знову потрапили під ворожий обстріл на Дніпропетровщині
Енергетики ДТЕК знову потрапили під ворожий обстріл на Дніпропетровщині
Росіяни вдарили по ТЕС на Донеччині: є загиблий та поранені
Росіяни вдарили по ТЕС на Донеччині: є загиблий та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
80K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
37K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
24K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок
23K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії

Новини

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua