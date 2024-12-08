Нетаньягу віддав наказ ізраїльській армії щодо Сирії

Беньямін Нетаньягу сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року розвалилася

Ізраїльський прем’єр назвав повалення режиму Асада «історичним днем»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот. Про це повідомляє Sky News.

Беньямін Нетаньягу сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року розвалилася, тому він «наказав захопити буферну зону та командні позиції поблизу».

«Ми не дозволимо жодній ворожій силі закріпитися на нашому кордоні», – сказав він.

Ізраїль окупував Голанські висоти з 1967 року, і відтоді ця територія була буферною зоною.

При цьому ізраїльський прем’єр назвав повалення режиму Асада «історичним днем».

Сирійського президента Башара Асада підтримував Іран, головний ворог Ізраїлю в регіоні. Після краху режиму президента Сирії Башара Асада, з’явилися повідомлення про те, що ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією зі сторони Голанських висот.

Нагадаємо, Ізраїль також завдав численних ударів по авіабазах на півдні Сирії. Попередньо, цілями були склади боєприпасів і зброї.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Офіційного підтвердження чи був Асад на борту немає.

Прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Також ГУР повідомляло, що росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма у Сирії.