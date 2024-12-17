Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чим запам'ятався генерал Кирилов, якого ліквідувала СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чим запам'ятався генерал Кирилов, якого ліквідувала СБУ
Генерал-лейтенант Ігор Кирилов наказував застосовувати хімічну зброю проти українських військових
фото з відкритих джерел

Кирилов стверджував, що в Україні нібито працюють над проєктами зі створення біологічної зброї

Сьогодні, 17 грудня, СБУ ліквідувала генерал-лейтенанта військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кирилова. «Главком» розповість, що відомо про військового злочинця.

54-річний Ігор Кирилов із 2017 року обіймав посаду начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ. Він брав участь у розробці та прийнятті на озброєння важкої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка». Також військовий перебував під санкціями через причетність до війни РФ проти України.

«Біолабораторії США в Україні»

Кирилов стверджував, що біолабораторії Пентагону на території України нібито працюють над проєктами зі створення біологічної зброї. За словами військового, вона мала поширюватися на територію Росії через кажанів і птахів. Як доказ Кирилов демонстрував документи Міністерства охорони здоров'я України з вказівками щодо знищення патогенних мікроорганізмів.

«У зв'язку з тим, що Україна має унікальне географічне положення, де перетинаються трансконтинентальні шляхи міграції, в рамках цього проєкту було вивчено 145 біологічних видів. Одночасно узагальнювалися відомості про маршрути міграції, які пролягають через країни Східної Європи», – робив абсурдні заяви Кирилов.

Також генерал-лейтенант Кирилов заявляв, що США нібито планують використовувати малярійних комарів для атак на позиції ЗСУ. Він стверджував, що російські спеціалісти зафіксували збільшення кількості американських біолабораторій, у яких нібито могли створювати штучні осередки небезпечних інфекційних захворювань.

За словами генерал-лейтенанта, у чотирьох українських лабораторіях нібито було виявлено близько 240 патогенів небезпечних вірусів. «Більша частина з цих вирусів стосується сибірки, холери», – зазначав Кирилов.

Ігор Кирилов розповідав, що США та їхні союзники по НАТО розробляли на території України «військово-біологічні програми з поширення хвороб за допомогою мігруючих птахів». Зокрема, він зауважував про проєкт UP-4, який нібито проводився до 2020 року в лабораторіях Києва, Харкова й Одеси та вивчав можливість поширення через мігруючих птахів особливо небезпечних інфекцій, зокрема високопатогенного грипу H5N1 та хвороби Ньюкасла.

Після цього у мережі з'явився мем про «бойових гусей» та «бойових комарів».

До того ж Кирилов стверджував, що має дані про те, що дослідження проводяться в безпосередній близькості від російських кордонів: на Кавказі і в районах Чорноморського узбережжя. У реалізації проєкту, за його словами, залучені нібито не лише українські, а й грузинська біолабораторія, Політехнічний інститут Вірджинії та Геологічна служба Сполучених Штатів.

Підозра від СБУ

16 грудня СБУ заочно повідомила про підозру начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанту Ігорю Кирилову, відповідальному за масове застосування російськими військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони. 

За наказом Кирилова від початку повномасштабної війни зафіксовані понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Зокрема йдеться про бойові гранати «К-1», які споряджені отруйними речовинами подразливої дії - CS та CN. Використання яких заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.

Нагадаємо, сьогодні близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Також стало відомо, що сьогоднішній підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова є спецоперацією Служби безпеки України.

Учора, 16 грудня, «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.

Теги: росія війна смерть військові біологічна зброя росіяни Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо партія заборонена судом, але не ліквідована як юридична особа, вона повинна звітувати, як і інші політичні сили», – вважають у НАЗК
Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову Судові хроніки
5 грудня, 10:45
Польща заявила про черговий етап ескалації Росією війни в Україні
Польща заявила про черговий етап ескалації Росією війни в Україні
21 листопада, 23:18
За словами українського лідера, Україна хоче бути сильнішою, щоб закінчити війну у 2025 році
«Бажано на три букви». Зеленський розповів, на які поступки має піти РФ під час переговорів
2 грудня, 17:11
Аналітики вважають, що Україна потребує подальшої військової підтримки від Заходу
Як удари далекобійною зброєю по Росії змінять характер війни: аналіз аналітиків
21 листопада, 10:15
Експосол Джон Гербст висловився про сина Трампа
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
23 листопада, 13:56
Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли
Що завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв у 2022 році? Відповідь посла
24 листопада, 12:00
Коваленко наголосив, що важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя
РФ готується до певних дій у Запорізькій області: ЦПД відповів, чи є загроза для Запоріжжя
3 грудня, 13:29
Заступника генерального конструктора «Марсу» було застрелено поблизу Котельників
У Підмосков'ї ліквідовано конструктора, який модернізував російські ракети – ЗМІ
12 грудня, 13:23
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 21067 артилерійських систем
Втрати ворога станом на 11 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
11 грудня, 07:48

Соціум

У Росії сталася екологічна катастрофа через два танкери, що затонули
У Росії сталася екологічна катастрофа через два танкери, що затонули
Чим запам'ятався генерал Кирилов, якого ліквідувала СБУ
Чим запам'ятався генерал Кирилов, якого ліквідувала СБУ
Російського генерала Кирилова ліквідувала СБУ: деталі
Російського генерала Кирилова ліквідувала СБУ: деталі
Проблеми з психічним здоров'ям людей у ​​світі сягли масштабів пандемії – FT
Проблеми з психічним здоров'ям людей у ​​світі сягли масштабів пандемії – FT
Стало відоме ім’я ліквідованого у Москві генерала
Стало відоме ім’я ліквідованого у Москві генерала
У Москві ліквідовано генерал-лейтенанта РФ і його помічника (фото, відео)
У Москві ліквідовано генерал-лейтенанта РФ і його помічника (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
34K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
25K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
14K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
13K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua