Чим запам'ятався генерал Кирилов, якого ліквідувала СБУ

Кирилов стверджував, що в Україні нібито працюють над проєктами зі створення біологічної зброї

Сьогодні, 17 грудня, СБУ ліквідувала генерал-лейтенанта військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кирилова. «Главком» розповість, що відомо про військового злочинця.

54-річний Ігор Кирилов із 2017 року обіймав посаду начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ. Він брав участь у розробці та прийнятті на озброєння важкої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка». Також військовий перебував під санкціями через причетність до війни РФ проти України.

«Біолабораторії США в Україні»

Кирилов стверджував, що біолабораторії Пентагону на території України нібито працюють над проєктами зі створення біологічної зброї. За словами військового, вона мала поширюватися на територію Росії через кажанів і птахів. Як доказ Кирилов демонстрував документи Міністерства охорони здоров'я України з вказівками щодо знищення патогенних мікроорганізмів.

«У зв'язку з тим, що Україна має унікальне географічне положення, де перетинаються трансконтинентальні шляхи міграції, в рамках цього проєкту було вивчено 145 біологічних видів. Одночасно узагальнювалися відомості про маршрути міграції, які пролягають через країни Східної Європи», – робив абсурдні заяви Кирилов.

Також генерал-лейтенант Кирилов заявляв, що США нібито планують використовувати малярійних комарів для атак на позиції ЗСУ. Він стверджував, що російські спеціалісти зафіксували збільшення кількості американських біолабораторій, у яких нібито могли створювати штучні осередки небезпечних інфекційних захворювань.

За словами генерал-лейтенанта, у чотирьох українських лабораторіях нібито було виявлено близько 240 патогенів небезпечних вірусів. «Більша частина з цих вирусів стосується сибірки, холери», – зазначав Кирилов.

Ігор Кирилов розповідав, що США та їхні союзники по НАТО розробляли на території України «військово-біологічні програми з поширення хвороб за допомогою мігруючих птахів». Зокрема, він зауважував про проєкт UP-4, який нібито проводився до 2020 року в лабораторіях Києва, Харкова й Одеси та вивчав можливість поширення через мігруючих птахів особливо небезпечних інфекцій, зокрема високопатогенного грипу H5N1 та хвороби Ньюкасла.

Після цього у мережі з'явився мем про «бойових гусей» та «бойових комарів».

До того ж Кирилов стверджував, що має дані про те, що дослідження проводяться в безпосередній близькості від російських кордонів: на Кавказі і в районах Чорноморського узбережжя. У реалізації проєкту, за його словами, залучені нібито не лише українські, а й грузинська біолабораторія, Політехнічний інститут Вірджинії та Геологічна служба Сполучених Штатів.

Підозра від СБУ

16 грудня СБУ заочно повідомила про підозру начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанту Ігорю Кирилову, відповідальному за масове застосування російськими військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони.

За наказом Кирилова від початку повномасштабної війни зафіксовані понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Зокрема йдеться про бойові гранати «К-1», які споряджені отруйними речовинами подразливої дії - CS та CN. Використання яких заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.

Нагадаємо, сьогодні близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

💥Москва. Рязанський проспект. Приблизно о шостій ранку пролунав вибух.



В результаті вибуху загинули генерал-лейтенант збройних сил РФ та його помічник pic.twitter.com/hNxDzwBybZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Також стало відомо, що сьогоднішній підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова є спецоперацією Служби безпеки України.

Учора, 16 грудня, «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.