Куди рухається війна: боєць із батальйону «Вовки Да Вінчі» зробив невтішний прогноз

Росіяни можуть окупувати Донеччину вже до кінця року

Дмитро Деркач пояснив, чому необхідно боротися, попри прикрі новини з фронту

До зими росіяни повністю заберуть під свій контроль Донецьку область. Опісля ж будуть перемовини та, можливо, «заморозка» війни. Таку думку в інтерв’ю Online.ua висловив тимчасовий виконувач обовязків командир взводу роти «Гонор» батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитро Дира Деркач. Водночас він пояснив, чому необхідно боротися, попри прикрі новини з фронту.

За словами бійця, він продовжує службу, бо прагне захистити своїх рідних.

«Мене мотивують рідні, потрібно боротися, щоб не воювати на західній, центральній Україні, у Дніпрі. Зупинити росіян якнайближче», – пояснив військовий.

Дмитро Дира Деркач фото: скріншот із відео

Нагадаємо, окупанти просунулись у Торецьку та ще біля чотирьох населених пунктів Донеччини.

Також росіяни окупували Нову Іллінку.

Раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста.

Окрім того, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

До слова, росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.