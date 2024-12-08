Зеленський повідомив, скільки українських бійців загинули на війні

Зеленський: Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні п'ять і навіть шість проти одного у нас

Від початку повномасштабної війни 43 тис. українських військових загинули на полі бою. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення Дональда Трампа про 400 тис. загиблих.

«Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні», – йдеться у заяві президента.

Зеленський додав, що російські втрати на фронті перевищують 750 тис. військових: 198 тис. убитих росіян та понад 550 тис. поранених.

«Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні п'ять і навіть шість проти одного у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного», – заявив президент.

Востаннє офіційно президент Володимир Зеленський розкривав втрати України в лютому 2024 року. Тоді він повідомив, що Україна втратила 31 тис. військових.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що втрати України у війні перевищують 400 000 військових, а кількість загиблих серед цивільного населення є ще більшою. Тому варто негайного припинити вогонь та почати мирні переговори.