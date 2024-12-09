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Крах режиму Асада: ISW проаналізував майбутнє російських баз у Сирії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Крах режиму Асада: ISW проаналізував майбутнє російських баз у Сирії
Крах режиму Асада і нездатність Москви зберегти його режим зашкодить глобальному іміджу Росії як надійного союзника
фото з відкритих джерел

Втрата баз у Сирії матиме серйозні наслідки для глобальної військової присутності Росії

Подальше базування російських військ у Сирії залежатиме від сирійських опозиційних груп, яких Кремль раніше називав терористами. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зібрали переконливі докази того, що Росія встановлює умови для евакуації своїх військових активів із Сирії, а також того, що російське військове базування не є безпечним. Зокрема, супутникові знімки від 7 грудня показують три військово-транспортні літаки Іл-76 і один Ан-124 на російській авіабазі Хмеймім, можливо, для евакуації обмеженої кількості російських військових сил. Кремлю, ймовірно, доведеться здійснити значну кількість повітряних вильотів для належної евакуації з Сирії.

Також геолокаційні кадри, опубліковані 6 грудня, показали, що російські війська перевозять С-300 або С-400 і системи ППО «Тор-М1» поблизу Баніяса вздовж шосе М1 Лакатія-Тартус – можливо, в рамках тактичної передислокації або для евакуації з Сирії.

Як зазначає ISW, російське джерело повідомило 8 грудня, що війська РФ «повністю залишають Сирію» і виводять свої сили з авіабази Хмеймім і порту Тартус, а російські військові блогери, в тому числі військовослужбовець повітряно-космічних сил Росії, стверджували, що деякі російські війська відійшли до провінцій Латакія і Тартус кілька днів тому і залишають порт Тартус і авіабазу Хмеймім, але щонайменше одна група російських військовослужбовців опинилася в оточенні в невстановленому районі Сирії і чекає на допомогу або на узгоджений коридор для виходу.

Також Головне управління розвідки Міноборони України 8 грудня заявило, що російський фрегат класу «Адмірал Григорович» і вантажне судно «Інженер Трубін» вийшли з порту Тартус і що російські війська евакуюють озброєння з авіабази Хмеймім.

Але, як зауважують аналітики, втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для глобальної військової присутності Росії та її здатності діяти в Африці.

«Втрата російських баз в Сирії, ймовірно, порушить російську логістику, зусилля з поповнення запасів і ротацію Африканського корпусу, особливо послабить російські операції і проектування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари», – йдеться у звіті.

ISW додає, крах режиму Асада і нездатність Москви зберегти цей режим також зашкодить глобальному іміджу Росії як надійного союзника, поставивши під загрозу її вплив на африканських автократів, яких вона прагне підтримувати, а також її ширшу геополітичну мету – позиціонувати себе як глобальну наддержаву.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Як повідомляли аналітики ISW, швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.

До слова, Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.

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Теги: росія Сирія росіяни ISW

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