Уряд погодив новий склад Наглядової ради «Укренерго»: список

Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави

Кабінет Міністрів України погодив новий склад Наглядової ради НЕК «Укренерго». Про це повідомляє пресслужба компанії.

До оновленого складу Наглядової ради компанії, який був призначений наказами Міністерством енергетики України, увійшли:

Незалежні члени:

Патрік Роланд Грейхен – відомий європейський експерт з питань клімату та енергетики. Раніше він працював державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини, де відігравав ключову роль у формуванні національних енергетичних стратегій. До цього протягом десяти років очолював провідний європейський аналітичний центр Agora Energy Transition, де доклав значних зусиль для просування енергетичної трансформації та стратегій сталого розвитку в ЄС.

– відомий європейський експерт з питань клімату та енергетики. Раніше він працював державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини, де відігравав ключову роль у формуванні національних енергетичних стратегій. До цього протягом десяти років очолював провідний європейський аналітичний центр Agora Energy Transition, де доклав значних зусиль для просування енергетичної трансформації та стратегій сталого розвитку в ЄС. Луїджі де Францискі – відповідав за регуляторні питання в компанії TERNA, італійському операторі системи передачі електроенергії, що є одним з найбільших в Європі. Він також більше шести років займав посаду члена правління ENTSO-E. Луїджі вже займав посаду незалежного члена Наглядової ради «Укренерго» у 2019-2021 роках, відповідаючи за стратегічні перетворення.

– відповідав за регуляторні питання в компанії TERNA, італійському операторі системи передачі електроенергії, що є одним з найбільших в Європі. Він також більше шести років займав посаду члена правління ENTSO-E. Луїджі вже займав посаду незалежного члена Наглядової ради «Укренерго» у 2019-2021 роках, відповідаючи за стратегічні перетворення. Єппе Себастьян Кофод – відомий європейський політик та експерт в галузі енергетики і безпекових питань. Він має значний досвід державного управління на посаді міністра закордонних справ Данії (з 2018 по 2022 рік), а також досвід члена Європейського парламенту та парламенту Данії. Загалом він має понад 25-річний досвід роботи в європейській дипломатії, глибоке розуміння енергетичного ринку та специфіки регулювання.

– відомий європейський політик та експерт в галузі енергетики і безпекових питань. Він має значний досвід державного управління на посаді міністра закордонних справ Данії (з 2018 по 2022 рік), а також досвід члена Європейського парламенту та парламенту Данії. Загалом він має понад 25-річний досвід роботи в європейській дипломатії, глибоке розуміння енергетичного ринку та специфіки регулювання. Ян Генрік Монтелл – має успішну комбінацію досвіду як у корпоративному управлінні, так і на посаді фінансового директора фінського оператора системи передачі електроенергії. У Fingrid він більше восьми років відповідав за стратегічні фінанси, цифровізацію, інвестиції, залучення фінансування та управління ризиками.



Представники держави:

Юрій Бойко – радник Прем’єр-міністра України. Має понад 25-річний досвід роботи на керівних посадах у приватних та державних інституціях в енергетичному секторі. Кар’єру в енергетиці розпочав у 1995 році з посади інженера-електрика, згодом працював на керівних посадах підприємств галузі, а наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики України. Юрій Бойко займав посаду члена Наглядової ради «Укренерго» в 2021-2024 роках, а у листопаді 2023 року був обраний заступником голови Наглядової ради НЕК «Укренерго».

– радник Прем’єр-міністра України. Має понад 25-річний досвід роботи на керівних посадах у приватних та державних інституціях в енергетичному секторі. Кар’єру в енергетиці розпочав у 1995 році з посади інженера-електрика, згодом працював на керівних посадах підприємств галузі, а наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики України. Юрій Бойко займав посаду члена Наглядової ради «Укренерго» в 2021-2024 роках, а у листопаді 2023 року був обраний заступником голови Наглядової ради НЕК «Укренерго». Анатолій Гулей – професор Західноукраїнського національного університету. Доктор економічних наук і магістр права. В минулому – співголова Експертної ради при Національному банку України, експерт Громадської ради при Міністерстві фінансів України, заступник голови та голова Правління АТ «Ощадбанк». Упродовж 10 років Анатолій Гулей був головою Правління «Української міжбанківської валютної біржі».

– професор Західноукраїнського національного університету. Доктор економічних наук і магістр права. В минулому – співголова Експертної ради при Національному банку України, експерт Громадської ради при Міністерстві фінансів України, заступник голови та голова Правління АТ «Ощадбанк». Упродовж 10 років Анатолій Гулей був головою Правління «Української міжбанківської валютної біржі». Олексій Нікітін – провідний спеціаліст відділу інженерно-технічних частин ДП «38 відділ інженерно-технічних частин», до посадових обов’язків якого входить фізичний захист об’єктів критичної інфраструктури. Раніше працював радником Генерального директора АТ «Оператор ринку» та одночасно позаштатним радником Міністра енергетики України. Олексій Нікітін очолював Департамент супроводження комерційної діяльності ПрАТ «Укргідроенерго», а також 10 років пропрацював начальником управління забезпечення балансування ДП «НЕК «Укренерго».

Загалом Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави.

Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави фото: компанія «Укренерго»

«Можна констатувати, що оновлений персональний склад Наглядової ради сформований повністю», – додали у компанії.

Нагадаємо, до 9 грудня в Наглядову раду НЕК «Укренерго» планувалося призначити не тільки чотирьох нових незалежних членів, але й трьох представників держави, що означатиме повне оновлення складу наглядової ради, яка налічує сім осіб.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради національної енергетичної компанії «Укренерго». Про це стало відомо із розпорядження № 1168-р.