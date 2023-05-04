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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

Удар по Кремлю. Якою буде відповідь Москви?

glavcom.ua
Вибух над Кремлем
фото з відкритих джерел

Одиночний вибух над Кремлем, сколихне всю РФ. Але не може змінити докорінно ситуацію

Удар по Кремлю це:

  1. Бездарність російського ПВО?
  2. Спланована самими росіянами акція?

Виключати жоден із цих варіантів ми не можемо. Хоча, як на мене, другий варіант менш вірогідний - хлопок над Кремлем не змусить росіян записуватися в добровольці. А іншої причини показати такі провали ПВО, після встановлених на дахах Панцирів – важко вигадати. Чи може Кремль зробити якусь  супервідповідь? Теоретично так, але знищення будівлі офісу Президента ніяк, підкреслю: ніяк не вплине на хід бойових дій.

Отже, Кремль витримав паузу в 12 годин, перш ніж дати офіційне підтвердження: безпілотник вибухнув над головним флагштоком РФ (хто запустив безпілотник: росіяни чи партизани тут не має значення).

Давайте спробуємо розібратися, що може і що не може зробити Кремль?

  1. Ніякого ядерного асемитричного удару не буде, хоча хтось, по типу Медвєдєва, це може заявити.
  2. Кремль може зробити жорстку заяву і навіть ударити кількома кинжалами по центру Києва. Виключати цього не можна, тому будьте обережні. Хоча, вірогідність удару саме сьогодні, відносно невелика.
  3. Головна проблема Кремля – що робити з парадом на 9.05. Відміняти – означає слабкість влади. Не відміняти – небезпечно і всі почнуть говорити про двійників з потрійною силою.  Путін боягуз. І це для нього найскладніше питання.
  4. Судячи з усього, в Росії зараз з‘являться конспірологічні версії, що безпілотник запустив хтось із росіян-недругів Шойгу та Герасимова. Хоча поки це виглядає, як чиста конспірологія. Але ця версія може отримати багато апологетів. Адже тепер Путін повинен розпочати чистки в вищому командуванні російської армії. А це якраз на руку тому самому пригожину.

Одиночний вибух над Кремлем, сколихне всю РФ. Але не може змінити докорінно ситуацію. Будемо сподіватися, що подальші подібні вибухи і неправильні кадрові та управлінські рішення будуть ще більше дестабілізовувати систему. Це і є розхвалена герасимовим гібридна війна. От так виглядає гібридний контрнаступ.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путінський режим

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