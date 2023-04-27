Ексміністр Табачник отримав нову посаду в окупаційній «владі» Запоріжжя

Дмитро Табачник спілкується з кураторами із ФСБ та повідомляє їм про помилки Євгена Балицького

Колишній міністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького та приєднався до партії «Єдина Росія». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

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«В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий «совєтнік». Компанію пікаперу й учаснику секс-скандалу Толмачову, який учить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник», – написав Федоров.

За його словами, Табачник спілкується з кураторами із ФСБ, та повідомляє їм про помилки Євгена Балицького. Крім того, він балотується в депутати від партії «Єдіная Росія».

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Дмитро Табачник був міністром освіти у 2010-2014 роках.

Нагадаємо, суд арештував за клопотанням СБУ майно колишнього міністра освіти Дмитра Табачника на понад $2 млн.

У листопаді минулого року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).