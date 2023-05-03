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Примусова паспортизація: як окупанти залякують мешканців Херсонщини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Примусова паспортизація: як окупанти залякують мешканців Херсонщини
Окупанти намагаються пришвидшити процес паспортизації жителів захоплених територій України
фото ілюстративне

Окупанти вигадали нові методи примусу мешканців Херсонщини брати паспорти РФ

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Щоб пришвидшити процес паспортизації, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна.

Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ. Вони, посилаючись на нещодавно підписаний російським диктатором Володимиром Путіним указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець закликав жителів тимчасово окупованих територій України отримувати російські паспорти задля збереження життя. Водночас міністерка Ірина Верещук порадила не брати паспорти РФ. вважають, що рацію мають обоє. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що в цих заявах немає суперечностей.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях півдня України російські загарбники проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.

Теги: паспорт окупанти росія Херсонщина

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