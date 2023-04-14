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«Ганьба для журналістики». МЗС відреагувало на репортаж France 24 з табору окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Ганьба для журналістики». МЗС відреагувало на репортаж France 24 з табору окупантів
Речник МЗС Олег Ніколенко розкритикував скандальник репортаж іноземних журналістів
фото: скріншот (liga.net)

У сюжеті телеканалу журналіст, цитуючи російського окупанта, назвав контрнаступ українських військ ворожим 

Французький канал France 24 порушив норми українського законодавства, коли зняв сюжет із окупованої території України про підготовку російських військових. Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

«Сюжет France 24 про російських військових, які готуються вбивати українців – ганьба для журналістики. Виїзд на окуповані території без згоди України порушує українське законодавство, і причетні до таких дій відповідатимуть за законом», – наголосив він.

Зазначимо, що знімальна група телеканалу France 24, який фінансує Франція, відвідала табір, де проходять підготовку російські загарбники, які воюють проти України, і зняла сюжет під назвою «Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом».

У матеріалі немає згадок про те, що російські окупанти здійснюють незаконну агресію проти української держави. Ба більше, у сюжеті загарбники хвалилися, що їхня зброя краща за західну, зокрема за танки Leopard. 

Один із них також каже, що «з гідністю захищає історію» РФ. Також на одному з окупантів видно кепку з символом агресії Z і символами Радянського Союзу.

Крім того, представник ворожої армії заявив, що не боїться контрнаступу українських військ, який журналіст телеканалу, цитуючи свого співрозмовника, назвав ворожим. «Усе ламається, все вбивається. Непереможних нема», – заявляє російський окупант.

Однак згодом, після розголосу, France 24 видалив скандальний сюжет.

Нагадаємо, 2 квітня, Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і закликав Москву негайно звільнити журналіста Евана Гершковича.

До цього американські медіа вимагали звільнення журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого раніше затримали у Росії.

Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, повідомив, що Путін особисто схвалив арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого російська влада звинувачує у шпигунстві. 

Читайте також: Як Путін хоче використати арешт американського журналіста: версія ISW
Теги: окупанти війна Франція окуповані території журналіст контрнаступ

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