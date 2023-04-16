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Слов’янськ: рятувальники продовжують діставати тіла зі зруйнованої ракетою багатоповерхівки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Слов’янськ: рятувальники продовжують діставати тіла зі зруйнованої ракетою багатоповерхівки
З-під завалів рятувальники 16 квітня дістали тіло загиблого чоловіка
фото: ДСНС України

Відомо вже про 12 загиблих та 22 поранених

Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового будинку у Слов’янську на Донеччині тривають.

Слов’янськ: рятувальники продовжують діставати тіла зі зруйнованої ракетою багатоповерхівки фото 1

За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 3 осіб. Як інформує ДСНС України, з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

Слов’янськ: рятувальники продовжують діставати тіла зі зруйнованої ракетою багатоповерхівки фото 2

Таким чином, станом на 12:00 16 квітня постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених.

Слов’янськ: рятувальники продовжують діставати тіла зі зруйнованої ракетою багатоповерхівки фото 3

Залучено 41 чоловік особового складу ДСНС та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Серед жертв – дворічна дитина.

Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

Теги: Слов’янськ рятувальники чоловік обстріл дитина війна Донеччина

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