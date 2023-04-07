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У Росії затримали активістку за плакат «Путін їсть дітей» (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії затримали активістку за плакат «Путін їсть дітей» (відео)
Дівчина провела пікет із плакатом у вигляді дитячого малюнка з написом «Путін їсть дітей»
фото: скріншот із відео

Активістка отримала штраф за статтею про «дискредитацію» російської армії

У Тульській області РФ суд оштрафував активістку Олену Тарбаєву на 50 тисяч рублів за статтею про «дискредитацію» російської армії. Відповідне рішення ухвалив Єфремівський міжрайонний суд, повідомило видання «ОВД-Інфо».

Тарбаєва приїхала з Петербурга на судове засідання з обмеження Олексія Москальова у батьківських правах. Вона провела одиночний пікет перед судом із плакатом у вигляді дитячого малюнка з написом «Путін їсть дітей».

Пізніше дівчині стало погано, коли вона перебувала у приміщенні суду. За даними «ОВД-Інфо», поліцейські обманом вивели її на вулицю, пообіцявши викликати швидку допомогу. На вулиці, за словами очевидців, її було затримано вісьмома співробітниками поліції.

Судове засідання щодо обмеження Олексія Москальова в батьківських правах розпочалося за його відсутності і буде продовжено в інший день. Москальов пропав невдовзі після його затримання у Мінську 30 березня.

Раніше його дочка Маша на уроці в школі намалювала антивоєнний малюнок, за який Москальова засудили до двох років колонії за кримінальною статтею про повторну дискредитацію армії.

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фото з відкритих джерел

Машу, яку батько виховував один, спочатку відправили до притулку, а 5 квітня віддали матері, яка до цього не спілкувалася з нею багато років.

Теги: війна активісти суд росія

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