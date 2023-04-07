Відновили темп у Бахмуті. Британська розвідка повідомила про успіхи окупантів

Росіяни захопила західний берег річки Бахмутка

Останніми днями російські загарбники відновили певну активність у битві за Бахмут. Тоді як з кінця березня 2023 року їх просування в цьому районі значною мірою було зупинилося. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«Росія здобула подальші успіхи і тепер, швидше за все, просунулася до центру міста та захопила західний берег річки Бахмутка», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ключова дорога постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою.

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«Російські регулярні війська, ймовірно, включно з повітряно-десантними військами, ймовірно, посилили цей район, і Росія знову ефективніше використовує артилерію в цьому секторі. Існує реальна ймовірність того, що на місцевому рівні «Вагнер» і командири російського міноборони призупинили свою триваючу ворожнечу та покращили співпрацю», – зазначили в розвідці.

Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.