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Кулеба назвав три умови, які гарантують успіх наступу ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кулеба назвав три умови, які гарантують успіх наступу ЗСУ
Україні необхідні довгострокові додаткові постачання зброї
фото ілюстративне

Партнери мають прискорити доставку узгоджених озброєнь та боєприпасів

Щоб забезпечити успіх України на полі бою, треба зробити три негайні кроки: прискорити доставку обіцяної зброї, забезпечити довгострокові поставки, розпочати підготовку українських льотчиків. Про це написав глава українського МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

На думку міністра, є «три негайні кроки», які мають забезпечити успіх України на полі бою:

  1. Прискорити доставку узгоджених озброєнь та боєприпасів;
  2. Забезпечити довгострокові додаткові постачання;
  3. Розпочати навчання українських льотчиків на бойових літаках західного типу.

Раніше Зеленський анонсував потужні дії України.

А терорист Гіркін неочікувано розхвалив Україну і заявив, що контрнаступ ЗСУ буде вдалим.

До слова, триває 414-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ведення загарбницької війни. Ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по мирних населених пунктах. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.

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Теги: війна Дмитро Кулеба боєприпаси

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