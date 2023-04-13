Кулеба назвав три умови, які гарантують успіх наступу ЗСУ

Партнери мають прискорити доставку узгоджених озброєнь та боєприпасів

Щоб забезпечити успіх України на полі бою, треба зробити три негайні кроки: прискорити доставку обіцяної зброї, забезпечити довгострокові поставки, розпочати підготовку українських льотчиків. Про це написав глава українського МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

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На думку міністра, є «три негайні кроки», які мають забезпечити успіх України на полі бою:

Прискорити доставку узгоджених озброєнь та боєприпасів; Забезпечити довгострокові додаткові постачання; Розпочати навчання українських льотчиків на бойових літаках західного типу.

Раніше Зеленський анонсував потужні дії України.

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А терорист Гіркін неочікувано розхвалив Україну і заявив, що контрнаступ ЗСУ буде вдалим.

До слова, триває 414-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ведення загарбницької війни. Ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по мирних населених пунктах. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.