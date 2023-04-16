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Нащадки авторів головних воєнних радянських хітів заборонили виконувати їх у Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нащадки авторів головних воєнних радянських хітів заборонили виконувати їх у Росії
Росіяни залишилися без фронтових пісень
фото з відкритих джерел

Спадкоємці мотивували своє рішення тим, що Росія веде загарбницьку війну

Спадкоємці композиторів та поетів, авторів головних радянських воєнних хітів, виступили проти того, аби твори їхніх родичів виконували в сучасній Росії. Про це повідомив пропагандист Антон Красовський. Він поскаржився, що не зміг купити дозвіл на виконання фронтових пісень, адже нащадки авторів не підтримують вторгнення в Україну. Мовляв, Росія веде загарбницьку війну. 

Нащадки авторів головних воєнних радянських хітів заборонили виконувати їх у Росії фото 1

Так, спадкоємиця поета Євгена Долматовського Тетяна заявила, що зробила це «із задоволенням». Вона заборонила співати «Дорогу на Берлін».

А родичі Давида Самойлова не дозволили виконувати «Коли ми були на війні».

Розлючений Красовський назвав спадкоємців «упирями» та закликав націоналізувати воєнні пісні, знявши з них авторські права.

Раніше на одному із сайтів, де правовласники виставляють на продаж свої пісні, з'явилися російськомовні композиції, написані продюсером Костянтином Меладзе для Віри Брежнєвої та гурту «ВІА Гра».

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Теги: росія Берлін пропагандист

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