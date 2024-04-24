Затримання заступника Шойгу. Чому це негативний сигнал для нас

«Арешт Іванова – це демонстрація нових правил гри, які ще не викристалізувалися, але вже пишуться по ходу гри»

1

Затримання такого рівня не могло бути проведене без погодження з Путіним, а саме рішення не могло бути ініційоване без прямої участі Патрушева. На жаль, підтверджується та версія, яку я висловив більше місяця тому, що в РФ відбувся «мініпереворот» у результаті якого фанатичні яструби отримали перемогу над просто яструбами у внутрішньовидовій боротьбі. І тепер саме вони диктують повістку дня.

2

Арешт Іванова – це демонстрація нових правил гри, які ще не викристалізувалися, але вже пишуться по ходу гри. Поки можемо говорити, що нові правила точно містять наступні пункти:

всі попередні домовленості анульовані. Все починається з чистої сторінки;

ФСБ переходить від кришування корупції до контролю корупції;

Просто лояльності вже мало. Потрібно чогось більшого (чого саме поки не розуміє ніхто).

3

Поки тяжко спрогнозувати, як буде розкручуватися маховик репресій. На Іванові можуть зупинитися (аналог історії Ходорковського, коли після арешту всі все зрозуміли) або ж навпаки, затримають ще кілька десятків високопоставлених чиновників.

Повторюся: це не принципово. Головне – це повна зміна правил співіснування в елітах.

4

Опозиція, на жаль, знову не попадає в очікування народу. Заяви ФБК, що до них дослухалися у владі – смішні. Насправді, від опозиції треба було чекати заяв, що це не боротьба з корупцією, а імітація і відведення уваги від погіршення життя. Або щось подібне.

5

Для України це означає, що наразі існує повне домінування ідей Патрушева та Ушакова щодо продовження війни до конференції Ялта-2.

На цьому фоні варто окремо звернути увагу на різку активізацію росіян на китайському напрямку і два важливих рішення: Норнікель вирішив перенести мідний завод в Китай, а Газпром дає знижку на 28% до 2027 року китайським компаніям (обидва рішення не могли не бути санкціоновані в Кремлі).

Китай, останнім часом, почав певний дрейф в сторону можливих переговорів і росіяни будь-що прагнуть зламати цей тренд. Власне від цього і буде залежати чи залишиться теоретична можливість для початку переговорів в 2024 році.