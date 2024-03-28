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«Передова система у світі»: Польща виготовила тисячний безпілотник FlyEye

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Передова система у світі»: Польща виготовила тисячний безпілотник FlyEye
FlyEye було розроблено інженерами компанії Flytronic, що входить до складу Grupa WB
фото з сайту компанії Grupa WB

Безпілотник FlyEye може працювати в найскладніших умовах вдень і вночі

На підприємствах польської компанії Grupa WB нащодавно було виготовлено тисячний екземпляр розвідувального безпілотника FlyEye. Про це йдеться на сайті компанії.

Це передова у світі система у своєму класі, повністю сконструйована та вироблена в Польщі. «FlyEye був випробуваний у бою в найскладніших умовах, взявши участь у конфлікті високої інтенсивності» – зазначили розробники технології. 

Як зазначається, постачання безпілотників здійснювалося за короткий термін. Ймовірно, мається на увазі, що виробництво було розгорнуто після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, після чого головним споживачем БПЛА стала українська армія, високий попит з боку якої вимагав створення нових потужностей.

На підприємствах польської компанії Grupa WB у середині березня було виготовлено тисячний екземпляр розвідувального безпілотника FlyEye
На підприємствах польської компанії Grupa WB у середині березня було виготовлено тисячний екземпляр розвідувального безпілотника FlyEye
Grupa WB

FlyEye було розроблено інженерами компанії Flytronic, що входить до складу Grupa WB.

БПЛА може працювати в найскладніших умовах вдень і вночі, навіть за повного порушення зв'язку або супутникової навігації – заявляють у компанії.

Запуск безпілотника здійснюється з руки, не вимагаючи додаткових пристроїв для зльоту. Вся система може транспортуватися лише у двох рюкзаках. FlyEye може бути оснащений різноманітними функціональними модулями, проте найпопулярнішою є розвідувальна версія, оснащена оптоелектронною головкою.

Використання денних таінфрачервоних-камер дозволяє виявляти та ідентифікувати мету, а також передавати точні дані про її місцезнаходження оператору або систему керування полем бою TOPAZ.

Як пишуть розробники, комплекс може бути оснащений транспондером або модулем ІІ EYEQ Air, що дозволяє аналізувати передані БПЛА зображення. Це дає можливість виконувати місії під впливом засобів радіоелектронної боротьби ворога.

До слова, інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом. Про це повідомляє Reuters. Видання пише, що це важлива частина міжнародних зусиль союзників України з підтримки її програми безпілотників. Вона має дати Україні перевагу перед РФ, яка має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів.

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Теги: росія Польща армія Китай технології безпілотник розробка дрон

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