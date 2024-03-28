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ООН перейнялася ставленням до російських окупантів в Україні. Новий скандальний звіт

Катерина Іванова
glavcom.ua
ООН перейнялася ставленням до російських окупантів в Україні. Новий скандальний звіт
Полонені окупанти мають у таборах кімнати для дозвілля, їдальню з триразовим харчуванням, душ, бібліотеку, спортивний майданчик та шпиталь
фото: glavcom.ua

Місія ООН наводить дані про нібито катування російських полонених в Україні

Моніторингова місія ООН з прав людини активно перейнялася долею російських військових, які прийшли на чужу землю вбивати українців, та заявила: росіян нібито катують у транзитних місцях після їх евакуації з поля бою. Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), оприлюдненому наприкінці березня.

За даними ООН, вісім військовополонених повідомили, що їх нібито утримували в невстановлених підвалах приватних будинків, найімовірніше, в Харківській області. Також ООН тривожиться: 13 російських полонених начебто заявили про побиття кулаками та дерев'яними палицями під час допитів, і також про випадки імітації страт.

Варто зазначити: Україна, на відміну від країни-окупантки, надавала для Місії ООН повний доступ до офіційних пунктів інтернування, де утримувалися російські військовополонені.

Місія опитала 44 російських військовополонених (чоловіків) у місцях інтернування у Дніпрі, Харківській, Львівській, Миколаївській Сумській, Вінницькій та Запорізькій областях. «Хоча ці російські військовополонені не висували жодних тверджень про тортури, які відбувалися в цих закладах, вони надали достовірні звіти про катування або жорстоке поводження в транзитних місцях після їх негайної евакуації з поле бою», – йдеться у повідомленні.

Місія ООН вказує, що визнає зусилля України з інтернування російських військовополонених: надання можливості телефонувати рідним та розширювати сферу роботи.

У той же час моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала страту російськими окупантами 32 полонених українських воїнів у період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 року.

Місія підкреслює, що армія РФ продовжує застосовувати раніше встановлені практики тортур, жорстокого поводження, смертей у полоні, утримання під вартою без зв'язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень, а також жахливих умов утримання.

Нагадаємо, що в Україні перший табір для військовополонених росіян «Захід 1» з’явився у травні 2022 року. Він розташований на базі виправної колонії на Львівщині. Тоді держава на функціонування табору виділила, зокрема, у 2022 році 56 млн грн, за шість місяців 2023 року – 20,48 млн грн. Крім цього, для потреб табору було закуплено і поставлено продуктів харчування на суму 5,49 млн грн, речового майна і взуття – на 1,54 млн грн, постільних речей – на 800,4 тис. грн.

Перелік страв із щоденного раціону військовополонених у таборі на Львівщині:

  • сніданок (гарнір, м’ясна страва, соус, чай, хліб);
  • обід (перша страва, гарнір, м’ясна страва, соус, салат, хліб);
  • вечеря (гарнір, рибна страва, соус, чай, хліб).

Раніше ЗМІ показали, як у таборі живуть полонені окупанти. Зокрема, у них є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.

Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

За день роботи кожен ув’язнений отримує 10 гривень – таку суму (чверть франка на день) було визначено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. Зроблені кошти полонені можеуть витратити у магазині, який фукціонує на базі табору. Там продають їжу, цигарки, одяг, засоби гігієни та догляду тощо.

До слова, в Ростові-на-Дону проходив суд над військовослужбовцями полку «Азов». Відповідне відео з'явилося в соцмережах. Росіяни намагаються засудити до довічного ув’язнення 24 «азовців» за оборону Маріуполя. Також ООН закликає вимагати від РФ доступу до всіх полонених та в'язнів.

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Теги: росіяни відео табір Україна військові правозахисники росія

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