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У Казані спрацювала сирена на авіаційному заводі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Казані спрацювала сирена на авіаційному заводі (відео)
Міноборони країни-агресорки повідомило, що над територією Татарстану знищено український безпілотник
фото скріншот відео

Працівників авіаційного заводу було евакуйовано 

У російській Казані працювала сирена на авіаційному та вертолітному заводах. Працівників авіаційного заводу та НПЗ евакуйовували. Про це пише російський телеграм-канал Astra.

Як пишуть місцеві пабліки причина евакуації невідома.

Згодом міноборони країни-агресорки повідомило, що над територією Татарстану знищено український безпілотник.

Казанське авіаційне виробниче промислове об'єднання імені С. П. Горбунова (КАПО) – російське авіаційне підприємство. Розташоване у східній частині Казані поблизу аеропорту Борисоглібське. Підприємство виробляє цивільні та військові літаки та тролейбуси, на ньому працюють 5982 особи.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

Теги: росія безпілотник

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