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Заступник Шойгу будував собі дачі за хабарі: росіяни шукають докази

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Заступник Шойгу будував собі дачі за хабарі: росіяни шукають докази
Тимура Іванова зловили на отриманні хабара в особливо великому розмірі
фото: Міноборони РФ

Російський суд заарештував заступника Шойгу у справі про хабарництво, а у Краснодарському краї проходять обшуки у цій справі

У Краснодарському краї співробітники ФСБ проводять обшуки, пов'язані зі справою заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, заарештованого у справі про хабар. Про це сьогодні пишуть росЗМІ з посиланням на джерело, знайоме з перебігом слідства.

«У кількох російських регіонах силовики проводять обшуки, пов'язані зі справою заступника міністра, співробітники ФСБ працюють у Краснодарському та Ставропольському краях. Обшуки, пов'язані зі справою заступника міністра оборони Тимура Іванова, почали проводити у вівторок увечері, слідчі дії точаться досі», – йдеться у повідомленні.

Кілька десятків обшуків проводять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ у різних російських регіонах.

Раніше Басманний суд Москви відправив під арешт до 23 червня заступника міністра оборони Тимура Іванова, обвинуваченого в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 15 років колонії.  Про це повідомили у пресслужбі суду.

Іванову висунуто звинувачення за ч.6 ст. 290 КК РФ (Отримання хабара в особливо великому розмірі). За версією слідства, він вступив у злочинну змову з третіми особами для скоєння злочину – отримання в особливо великому розмірі у вигляді надання послуг майнового характеру під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб Міноборони РФ.

Разом із ним під арешт відправлено ще одного фігуранта справи – Сергія Бородіна. Йому висунуто звинувачення за аналогічною статтею. «Бородін, перебуваючи у дружніх зв'язках із заступником оборони РФ, Івановим, який займався питаннями будівництва та капітального ремонту об'єктів міністерства оборони, вступили в злочинну змову з третіми особами», – додали в пресслужбі суду.

Іванов народився 1975 року в Москві, 1997 року закінчив факультет обчислювальної математики та кібернетики МДУ ім. Ломоносова. До структур Міністерства оборони він прийшов у 2013 році і обійняв посаду гендиректора «Оборонбуду», паралельно очолював «Головне управління облаштування військ. Він став заступником голови Міноборони у травні 2016 року. 

У військовому відомстві він займався питаннями, пов'язаними з управлінням майном та розквартуванням військ, житловим та медичним забезпеченням армії. Він також відповідав за будівельні роботи, капітальний ремонт об'єктів Міноборони РФ та військову іпотеку.

Іванов – найбагатший силовик 2019 року за версією Forbes. За підсумками 2018 видання оцінило дохід його сім'ї в 136,7 мільйона рублів.

За даними Фонду боротьби з корупцією (ФБК), Іванов на відкати побудував собі дачі на Рубльовці та Твері. Будівництвом займалися підрядники військового відомства.

Як повідомлялося, заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Як пишуть росЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.

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Теги: Міноборони Міноборони РФ арешт ремонт розслідування Forbes

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