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Туск: «Тіньовий флот» Путіна у Балтійському морі треба нейтралізувати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Туск: «Тіньовий флот» Путіна у Балтійському морі треба нейтралізувати
Туск: Це старі, іржаві кораблі. І я зроблю все можливе, щоб Єврокомісія затримала цей флот
фото з відкритих джерел

Варшава не залишить Копенгаген наодинці з цією проблемою

Функціонування у Балтійському морі «тіньового флоту» Росії, який нелегально перевозить російську нафту, має бути припинено завдяки втручанню на рівні Єврокомісії. На цьому під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у понеділок у Варшаві наголосив глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

«Це старі, іржаві кораблі. І я зроблю все можливе, щоб підтримати прем’єра (Фредеріксен – ред.), щоб Єврокомісія затримала цей флот. Це має бути європейське рішення про затримання функціонування цього флоту з де-факто нелегального перевезення (нафти – ред.), що загрожує екологічній безпеці у Балтійському морі», – наголосив Туск.

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Він додав, що Варшава не залишить Копенгаген наодинці з цією проблемою.

Своєю чергою прем’єрка Данії підкреслила, що як її країна, так і Польща, «хочуть позбутися цих російських кораблів, і не важливо, ходять вони під російським прапором чи ні, адже це лише технічні питання».

На її думку, хорошим рішенням була б підготовка на рівні Єврокомісії рекомендацій для країн-членів ЄС «щодо можливої реакції на цей флот».

Вона додала, що це питання обговорюватиметься й надалі.

Як повідомляли раніше шведські ЗМІ, неподалік шведського острова Готланд упродовж тривалого часу на якорі стоїть судно Zircone під кіпрським прапором, яке, очевидно, заправляє у Балтійському морі так званий «тіньовий флот» Росії, що нелегально перевозить нафту з РФ до третіх країн. Цей корабель служить для «тіньового флоту» РФ як пункт дозаправки, адже десятки разів фіксувалося як між ним і різними суднами, які прямували до Росії чи у зворотному напрямку, перекидалися шланги, що, очевидно, було дозаправкою. Як правило, до «тіньового флоту» належать старі судна, які не мають страховки і належать невизначеним власникам. Йдеться про не менше 100 суден, які перевозять російську нафту.

Як відомо, вже багато місяців, як повідомляють шведські журналісти, на якорі у Балтійському морі стоїть загадкове судно. Розташований корабель, як уточнює видання kontekst.lv, неподалік шведського острова Готланд. За даними шведської телекомпанії SVT, корабель-загадка може заправляти у Балтії так званий «тіньовий флот» Росії.

SVT за два місяці відстежила 56 операцій із дозаправки у Готланда. Більшість із них, тобто 52 дозаправки, були зроблені для суден, що йдуть у російські порти або з російських портів. За твердженням шведських тележурналістів, ці судна належать до так званого «тіньового флоту» Росії. Це старі судна, які зазвичай не мають страховки та належать «невизначеним власникам».

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Мова про корабель під кіпрським прапором – M/S Zircone. Він уже кілька місяців не рухається з місця, що показали карти, які відстежують рух суден морем. При цьому до M/S Zircone регулярно наближаються інші кораблі, що спускають на свою палубу шланги.

На сайті Marine Traffic можна було побачити, як бункерувальний нафтотанкер Zircone, зареєстрований у кіпрському реєстрі, стоїть на якорі перед Готландом. За даними Marine Traffic, судно прибуло 23 березня з латвійського порту Вентспілс. Біля борту Zircone стоїть на якорі балкер Alexandros III, що прямує з Роттердама, портом призначення якого вказана російська Усть-Луга.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії стверджує, що країни «великої сімки» (G7) прагнуть повернути під свою юрисдикцію послуги з транспортування нафти, які Росія реалізує за допомогою «тіньового флоту» із сотень танкерів. Обмеження цін на енергоносій спричинило появу великого флоту, яким керують загадкові фірми. Ймовірно, у другому кварталі цього року заходи щодо «тіньового флоту» Путіна будуть ще більше посилені, що максимально вплине на здатність Росії обходити обмеження і ймовірно покладе край таким перевезенням.

 

Теги: Польща Єврокомісія корабель Дональд Туск перевезення Варшава росія флот РФ

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