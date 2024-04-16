Туск: «Тіньовий флот» Путіна у Балтійському морі треба нейтралізувати

Туск: Це старі, іржаві кораблі. І я зроблю все можливе, щоб Єврокомісія затримала цей флот

Варшава не залишить Копенгаген наодинці з цією проблемою

Функціонування у Балтійському морі «тіньового флоту» Росії, який нелегально перевозить російську нафту, має бути припинено завдяки втручанню на рівні Єврокомісії. На цьому під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у понеділок у Варшаві наголосив глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

«Це старі, іржаві кораблі. І я зроблю все можливе, щоб підтримати прем’єра (Фредеріксен – ред.), щоб Єврокомісія затримала цей флот. Це має бути європейське рішення про затримання функціонування цього флоту з де-факто нелегального перевезення (нафти – ред.), що загрожує екологічній безпеці у Балтійському морі», – наголосив Туск.

Він додав, що Варшава не залишить Копенгаген наодинці з цією проблемою.

Своєю чергою прем’єрка Данії підкреслила, що як її країна, так і Польща, «хочуть позбутися цих російських кораблів, і не важливо, ходять вони під російським прапором чи ні, адже це лише технічні питання».

На її думку, хорошим рішенням була б підготовка на рівні Єврокомісії рекомендацій для країн-членів ЄС «щодо можливої реакції на цей флот».

Вона додала, що це питання обговорюватиметься й надалі.

Як повідомляли раніше шведські ЗМІ, неподалік шведського острова Готланд упродовж тривалого часу на якорі стоїть судно Zircone під кіпрським прапором, яке, очевидно, заправляє у Балтійському морі так званий «тіньовий флот» Росії, що нелегально перевозить нафту з РФ до третіх країн. Цей корабель служить для «тіньового флоту» РФ як пункт дозаправки, адже десятки разів фіксувалося як між ним і різними суднами, які прямували до Росії чи у зворотному напрямку, перекидалися шланги, що, очевидно, було дозаправкою. Як правило, до «тіньового флоту» належать старі судна, які не мають страховки і належать невизначеним власникам. Йдеться про не менше 100 суден, які перевозять російську нафту.

Як відомо, вже багато місяців, як повідомляють шведські журналісти, на якорі у Балтійському морі стоїть загадкове судно. Розташований корабель, як уточнює видання kontekst.lv, неподалік шведського острова Готланд. За даними шведської телекомпанії SVT, корабель-загадка може заправляти у Балтії так званий «тіньовий флот» Росії.

SVT за два місяці відстежила 56 операцій із дозаправки у Готланда. Більшість із них, тобто 52 дозаправки, були зроблені для суден, що йдуть у російські порти або з російських портів. За твердженням шведських тележурналістів, ці судна належать до так званого «тіньового флоту» Росії. Це старі судна, які зазвичай не мають страховки та належать «невизначеним власникам».

Мова про корабель під кіпрським прапором – M/S Zircone. Він уже кілька місяців не рухається з місця, що показали карти, які відстежують рух суден морем. При цьому до M/S Zircone регулярно наближаються інші кораблі, що спускають на свою палубу шланги.

На сайті Marine Traffic можна було побачити, як бункерувальний нафтотанкер Zircone, зареєстрований у кіпрському реєстрі, стоїть на якорі перед Готландом. За даними Marine Traffic, судно прибуло 23 березня з латвійського порту Вентспілс. Біля борту Zircone стоїть на якорі балкер Alexandros III, що прямує з Роттердама, портом призначення якого вказана російська Усть-Луга.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії стверджує, що країни «великої сімки» (G7) прагнуть повернути під свою юрисдикцію послуги з транспортування нафти, які Росія реалізує за допомогою «тіньового флоту» із сотень танкерів. Обмеження цін на енергоносій спричинило появу великого флоту, яким керують загадкові фірми. Ймовірно, у другому кварталі цього року заходи щодо «тіньового флоту» Путіна будуть ще більше посилені, що максимально вплине на здатність Росії обходити обмеження і ймовірно покладе край таким перевезенням.