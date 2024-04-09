Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ
Заяву Остіна щодо ударів по російських НПЗ розкритикував сенатор-республіканець
фото: Reuters

Ллойд Остін вважає, що Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Про це пише Bloomberg.

«Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточний бій», – сказав глава Пентагону.

Заяву Остіна щодо ударів по російських НПЗ розкритикував сенатор-республіканець Том Коттон. За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена перешкоджає активним діям України з політичних причин.

«Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ підвищувалися в рік виборів», – сказав він.

Bloomberg зазначає, що Байден присвятив більшу частину свого президентства боротьбі з інфляцією, включаючи ціни на бензин для американських споживачів.

Раніше Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тис. барелів сирої нафти на день.

До слова, Росія попросила Казахстан приготуватися поставити їй 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється внаслідок атак українських безпілотників і проблем в роботі.

Читайте також: 

Теги: росія бензин завод безпілотник Ллойд Остін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Patriot необхідний українським військовим для збивання балістичних ракет, зокрема «Іскандерів»
Іноземні медіа заявили про знищення двох установок Patriot в Україні
10 березня, 18:49
Літак глави Міноборони Британії був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування
Росія втрутилася в політ глави Міноборони Британії – Reuters
14 березня, 18:17
Орбан заявив, що співпраця між Угорщиною і Росією, заснована на взаємній повазі
Орбан привітав Путіна з перемогою на виборах
21 березня, 19:47
Велика Британія не змогла б воювати з Росією більше двох місяців через нестачу необхідних ресурсів
Британія не змогла б воювати з Росією довше двох місяців – The Telegraph
27 березня, 18:30
РФ збільшує імпорт бензину з Білорусі, щоб усунути ризик дефіциту на внутрішньому ринку
Росія збільшує імпорт бензину з Білорусі через атаки на НПЗ – Reuters
28 березня, 03:21
У Дагестані ФСБ розпочала операцію проти нібито терористів
Силовики ввели режим контртерористичної операції в кількох містах Дагестану
31 березня, 07:39
Аналітик: Розмови про наступ активізувалися саме зараз, бо Путін розраховував, що Захід послабить допомогу Україні
«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
7 квiтня, 09:24
Жителі Орська скандують зневажливі гасла на адресу місцевої влади
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
Вчора, 16:56
У Смоленській області обвалився автомобільний міст
У Росії впав міст на залізницю: є постраждалі та загибла
Сьогодні, 00:57

Політика

Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ
Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ
Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям
Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям
Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ
Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ
Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни
Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни
Кремль звинуватив у теракті під Москвою нафтову компанію, де працював син Байдена
Кремль звинуватив у теракті під Москвою нафтову компанію, де працював син Байдена
Канада планує озброїтися атомними підводними човнами для захисту своїх інтересів
Канада планує озброїтися атомними підводними човнами для захисту своїх інтересів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
21K
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
19K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
11K
США передали Україні трофейну іранську зброю
6214
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
6159
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка

Новини

На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Сьогодні, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua