Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ

Ллойд Остін вважає, що Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Про це пише Bloomberg.

«Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточний бій», – сказав глава Пентагону.

Заяву Остіна щодо ударів по російських НПЗ розкритикував сенатор-республіканець Том Коттон. За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена перешкоджає активним діям України з політичних причин.

«Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ підвищувалися в рік виборів», – сказав він.

Bloomberg зазначає, що Байден присвятив більшу частину свого президентства боротьбі з інфляцією, включаючи ціни на бензин для американських споживачів.

Раніше Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тис. барелів сирої нафти на день.

До слова, Росія попросила Казахстан приготуватися поставити їй 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється внаслідок атак українських безпілотників і проблем в роботі.