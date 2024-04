Україна і Крим мають бути частиною РФ: ексрадниця Трампа розповіла про його переконання

Погляди Трампа на Україну ідентичні поглядам Володимира Путіна

Коли Дональд Трамп перебував на посаді президета США, він висловлював стійке переконання, що Україна має бути частиною Росії. Про це розповіла колишня радниця Трампа Фона Хілл, пише The Guardian.

«Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна, і, звичайно, Крим, мають бути частиною Росії. Він справді не міг змиритися з думкою, що Україна є незалежною державою», – розповіла вона.

Свою заяву Хілл зробила в інтерв’ю для книги New Cold Wars: China's Rise, Russia's Invasion, and America's Struggle to Defend the West («Нові Холодні війни: піднесення Китаю, вторгнення Росії та боротьба Америки за захист Заходу»). Її автор – колишній директор у справах Європи та Росії в Раді національної безпеки США за часів президента Трампа – Девід Сенгер додає, що погляди Трампа на Україну були «по суті ідентичні» поглядам Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Трамп шантажем військової допомоги від США може посадити Україну та РФ за стіл переговорів. Трамп, швидше за все, використає військову допомогу США Україні як важіль, щоб залучити обидві сторони до столу переговорів.

Нагадаємо, раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.

За повідомленням агенства Bloomberg, армії тролів і ботів під командуванням російського диктатора Володимира Путіна вже багато років ведуть активну інформаційну війну проти США та інших західних демократій. І тактика Путіна, схоже, працює. Свідчення тому – пакет допомоги Києву, який застряг у Конгресі на півроку. Одна з причин затримки, яка щодня коштує українцям життя, полягає в тому, що брехня Путіна вплинула на погляди деяких республіканців у Конгресі – їх небагато, але достатньо, щоб спричинити проблеми.