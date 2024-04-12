Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна і Крим мають бути частиною РФ: ексрадниця Трампа розповіла про його переконання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна і Крим мають бути частиною РФ: ексрадниця Трампа розповіла про його переконання
Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна має бути частиною Росії
фото з відкритих джерел

Погляди Трампа на Україну ідентичні поглядам Володимира Путіна

Коли Дональд Трамп перебував на посаді президета США, він висловлював стійке переконання, що Україна має бути частиною Росії. Про це розповіла колишня радниця Трампа Фона Хілл, пише The Guardian.

«Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна, і, звичайно, Крим, мають бути частиною Росії. Він справді не міг змиритися з думкою, що Україна є незалежною державою», – розповіла вона.

Свою заяву Хілл зробила в інтерв’ю для книги New Cold Wars: China's Rise, Russia's Invasion, and America's Struggle to Defend the West («Нові Холодні війни: піднесення Китаю, вторгнення Росії та боротьба Америки за захист Заходу»). Її автор – колишній директор у справах Європи та Росії в Раді національної безпеки США за часів президента Трампа – Девід Сенгер додає, що погляди Трампа на Україну були «по суті ідентичні» поглядам Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Трамп шантажем військової допомоги від США може посадити Україну та РФ за стіл переговорів. Трамп, швидше за все, використає військову допомогу США Україні як важіль, щоб залучити обидві сторони до столу переговорів.

Нагадаємо, раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона  стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.

За повідомленням агенства Bloomberg, армії тролів і ботів під командуванням російського диктатора Володимира Путіна вже багато років ведуть активну інформаційну війну проти США та інших західних демократій. І тактика Путіна, схоже, працює. Свідчення тому – пакет допомоги Києву, який застряг у Конгресі на півроку. Одна з причин затримки, яка щодня коштує українцям життя, полягає в тому, що брехня Путіна вплинула на погляди деяких республіканців у Конгресі – їх небагато, але достатньо, щоб спричинити проблеми.

Читайте також: Винен лише Трамп? Чому США гальмує допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню
Теги: Дональд Трамп Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Навальний посмертно отримав «Премію за свободу ЗМІ»
Юлію та Олексія Навального оголошено лауреатами «Премії за свободу ЗМІ»
8 квiтня, 02:08
В Орську та околицях затопило понад чотири тисячі будинків
Прорив дамби в російському Орську: є загиблі (відео)
6 квiтня, 11:57
ДСНС повідомила, скільки загинуло рятувальників за час повномасштабної війни
ДСНС повідомила, скільки загинуло рятувальників за час повномасштабної війни
6 квiтня, 05:45
Шефір наголосив, що любить російську мову, культуру та «не може дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну»
Співзасновник «Кварталу 95» зізнався, що хоче дружби між Україною та РФ
4 квiтня, 20:15
Російські силовіки ніколи не жаліли простих росіян
Терор проти тероризму? Росія стоїть перед складним вибором
29 березня, 08:30
Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо не назвав імен законодавців, які отримували гроші від РФ
РФ зверталася до депутатів Європарламенту, аби вони просували пропаганду – ЗМІ
28 березня, 21:36
Американський генерал вважає, що окупанти ведуть застарілу війну на виснаження
Чи мають окупанти силу на прорив у глиб України: генерал Годжес зробив прогноз
27 березня, 14:03
Бадоєв спільно з каналом «1+1 Україна» зняв стрічку «Довга Доба», де були залучені документальні матеріали 12 тис. українців
Фільм Алана Бадоєва не допустили до Національній Кінопремії. Режисер гостро відповів організаторам
26 березня, 17:18
Путін утримує свій режим на «владі безвладних»
Дві сторони абсолютної влади (у контексті «виборів» у РФ)
16 березня, 14:04

Політика

Україна і Крим мають бути частиною РФ: ексрадниця Трампа розповіла про його переконання
Україна і Крим мають бути частиною РФ: ексрадниця Трампа розповіла про його переконання
Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів для України – президент Павел
Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів для України – президент Павел
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи
Бельгія розпочала розслідування щодо втручання РФ у виборчу кампанію в ЄС
Бельгія розпочала розслідування щодо втручання РФ у виборчу кампанію в ЄС
Лукашенко пояснив, чому Білорусь не вступає у війну проти України
Лукашенко пояснив, чому Білорусь не вступає у війну проти України
Євросоюз остаточно криміналізував відповідальність за порушення санкцій проти РФ
Євросоюз остаточно криміналізував відповідальність за порушення санкцій проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
170K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
121K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
42K
Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися
30K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
21K
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua