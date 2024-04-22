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Росіяни запускали дрони із мису Чауда: деталі нічної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни запускали дрони із мису Чауда: деталі нічної атаки
Російські загарбники вночі атакували південь України дронами Джерело: https://censor.net/ua/n3485593
фото з відкритих джерел

Усі безпілотники збито на Одещині

У ніч на 22 квітня російські загарбники атакували південь України дронами. Противник запустив сім ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда – Крим та три зенітні керовані ракетиС-300/С-400 з окупованої Донеччини. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Росіяни запускали дрони із мису Чауда: деталі нічної атаки фото 1

«В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Усі безпілотники збито на Одещині», – йдеться в повідомленні. 

Як повідомлялося, у ніч проти 22 квітня з тимчасово окупованого Криму Росія спрямувала ударні БпЛА типу Shahed-131/136 на Одещину. Внаслідок чого пошкоджено фермерське господарство. Сили оборони півдня зазначають, що дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.

Триває 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: росія обстріл ворог війна дрон

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