Кличко достроково переміг на виборах мера

Чому? Бо на праймеріз Слуг народу перемогла Ірина Верещук

Це дає можливість проаналізувати виборчу ситуацію в Києві. Отже:

1) Домовленості Офісу Президента, а саме Єрмака, з Віталієм Кличком стають очевидними для всіх. Єрмак має вплив на фракцію. І добре розуміє, навіщо йому потрібна кандидатка Верещук.

2) Кандидатка Верещук точно потрібна не для перемоги. Її, м’яко кажучи, сумнівні успіхи в Рава-Руській, співпраця з Козаком-Медведчуком, з каналів яких вона не вилазить, і відсутність харизми точно не лишають жодного шансу. Жодного.

3) Кандидатка Верещук потрібна Офісу і Єрмаку для мінусування рейтингу Європейської Солідарності, яка має лідерство серед політичних симпатій киян. Тому жінка, що на кожному кроці і ефірі верещатиме про «привітання Путіна» - ідеальний виконавець ролі «торпеди» проти Порошенка. В рожевих мріях Зеленського це має попсувати нерви і рейтинг ЄС.

4) Це цілком влаштовує і Віталія Кличка, «шефом» над яким Офіс приставив Дениса Комарницького. (До речі, кума «видатного» радника Єрмака - Михайла Подоляка). Подоляк київські схеми знає ще з часів, як Льовочкін приставляв наглядати його за Олександром Поповим. Ну а сам Комарницький - то відомий і досвідчений «птєнєц» Черновецького.

5) Влаштовує Верещук і ОПЗЖ, де вона майже «своя». Слугам вона не додасть, і шанси на вихід в другий тур для слуг успішно похоронить. Це значить, що тоді шанси до другого туру з»являються в Пальчевського, ставку на якого зробив Вадим Столар. Задача Пальчевського - завести фракцію в Київраду і бажано вийти в другий тур, аби змусити Кличка рахуватися з інтересами Столара, якого таки посунули в багатьох принципових бізнес питаннях. І тут Верещук знову так всіх влаштовує))).

І останнє - особисте. На фото мій кандидат в мери. Поки в нас праймеріз не було. Але Олексій дуже не подобається всім ворогам, бо цілком спроможний аргументовано закрити рота Верещук і навіть «переговорити» Пальчевського.

Звісно, це поверхові оцінки. Насправді за рівнем ерудиції і знань Льоша на голову вищий від них усіх і точно претендує на статус загальноукраїнського політика, попри його ліву риторику.

Київ вже давно перестав обирати «господарників». Столиця обирає політиків. Гончаренко - політик. А його працездатність та віддаленість від «київських схем» і схемщиків точно робить його не зручним політиком...

Хоча - це про реальність. А вибори - то лише ілюзіі і «розпаси». Надто багато хто зацікавлений у збереженні існуючого стану речей: коли всі в долі, і знають як домовитися.

В прольоті - хіба кияни, яким лишається мріти про нормальні розв’язки, паркінги, садочки і парки. І про мера, який має амбіцію «не заробляти», а рости і задавати новітні тренди в урбаністиці.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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