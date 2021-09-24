Москаль назвав дивні обставини замаху на Шефіра

Політик задався питанням, чому пораненого водія повезли в лікарню «Феофанія»

Колишній народний депутат Геннадій Москаль розповів про дивні обставини у справі замаху на радника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Про це він повідомив в програмі «Народ проти» на телеканалі «Україна 24».

«20 гільз знайшли, а де 18 куль? Друге. Як могли 20 пострілів зробити по машині, яка рухається? 50-40 км/год рухається, і одиночними пострілами, бо каже «великий експерт», заступник міністра закордонних справ Єнін, що стріляли поодинокими. Тоді б всі кулі потрапили в багажник. Чому за три дні до цього поїхав на СТО водій, бо не відкривалося скло в машині? Скло не відкривалося, тому що там стояли титанові пластини, які б не пропустили кулі, і він їх вийняв. А Шефір про це не знав?» – сказав він.

Також Москаль задався питанням, звідки стріляли по машині та чому пораненого водія повезли в лікарню «Феофанія».

«Чому кулі не пройшли навиліт? Стріляли з автомата, дві кулі увійшло в ногу, як пафосно оголосив Арахамія, а де 18? Як можна стріляти, коли кілери засіли внизу, я сам поїхав на трасу, подивився. Це неможливо, оскільки машина нагорі, траєкторія куль повинна була йти під кутом. А тут чітко видно, що кулі йшли прямо. Швидше за все, в лісі стріляли з невеликої відстані. Якщо водій був поранений в ногу, де кров в салоні? Немає. Чому повезли в «Феофанію»? Швидка допомога везе в ургентну лікарню, де постійно хірурги, анестезіологи. «Феофанія» – це будинок відпочинку, там роблять планові операції. Щоб сховати від журналістів! І тому подібне. Я ще можу продовжити, не вистачить ефірного часу», – додав він.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про основний мотив нападу на помічника президента Сергія Шефіра.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.