Геращенко назвав основну версію нападу на Шефіра

Основна версія – це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення, зазначив Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про основний мотив нападу на помічника президента Сергія Шефіра. Про це Геращенко повідомив у прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» на «1+1».

За його словами, є багато версій. Але основна – політичне вбивство для того, «щоб створити атмосферу страху, атмосфера небезпеки для президента і його найближчого оточення».

«Так, Сергій Шефір – не прем'єр-міністр, не президент і не народний депутат. Але я можу сказати як людина, на яку в 2017 році був замах... Два кілера, які вийшли ставити бомбу під мою машину, були захоплені «Альфою», тому що за ними стежили. Я вам скажу, це не дуже приємне враження, коли тобі повідомляють: «Антоне Юрійовичу, вас хочуть підірвати». Тим більше неприємно, коли ти їдеш в машині, читаєш СМСки в телефоні, як вчора розповідав Сергій Шефір, – і раптом по машині починають барабанити кулі», – говорить Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ звернув увагу, що організатори і кілери обрали таке місце поруч з будинком Шефіра, де дорога погано проглядається, є ліс, поворот – отже, автомобіль має пригальмувати.

«Місце, з якого стріляли, вже встановлено. Завдання вбивці було першочергово вразити водія, таким чином змусити його пригальмувати, щоб авто з’їхало в кювет, а вбивця закінчив свою справу і вистрілив у жертву. Тому перші постріли були в передню частину автомобіля», – підсумував Геращенко.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.