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    Думки вголос

    Напад тітушок на президента Порошенка санкціоновано Банковою

    • Віктор Кононенко

      Ексзаступник голови СБУ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для чого це було зроблено?.. - Напад тітушок на президента Порошенка санкціоновано Банковою
    Для чого це було зроблено?..
    фото з відкритих джерел

    Організаторами нападу були правоохоронці, а безпосереднім замовником – керівництво Офісу глави держави

    Аналізуючи вчорашній напад тітушок на п’ятого Президента, хочу нагадати, що ще рік тому ми виявили незаконне стеження за лідером «ЄС» Петром Порошенком.

    Попри відповідні заяви до правоохоронних органів досі ніхто так і не відповів, хто і навіщо стежить за Порошенком.

    Цю тему вже рік намагаються «зам’яти».

    Марш Патріотів, який починався як народна ініціатива два роки тому, коли «зелена» влада відмовилася від параду на День Незалежності, дуже дратує і лякає Банкову.

    І Порошенко у лавах учасників Маршу – теж дуже дратує і лякає.

    Вчора за Порошенком так само стежили, і вчинили напад.

    Як людина, причетна до органів безпеки, можу стверджувати – напад на охоронювану відповідно до закону особу (а Порошенко як президент України охороняється за законом) був здійснений саме з волі Банкової.

    І це висновок не тільки на основі факту незаконного стеження за лідером опозиційної партії.

    Всі ж розуміють, що організатори Маршу погоджували з органами влади маршрут колони заздалегідь? Так от, влада заборонила прохід по вулиці Грушевського – її взагалі заблокували у стилі пізнього Януковчиа автозаками і броньованими машинами.

    Так само відмовили й в інших альтернативних маршрутах, залишивши лише шлях по вулиці Інститутській.

    Очевидно, що цей маршрут «злили» з поліції. Кому?

    За моїми даними, організаторами нападу були правоохоронці, а безпосереднім замовником – керівництво Офісу глави держави. Єдиним вигодоздобувачем є особисто Зеленський.

    Перша спроба нападу була здійснена, коли зелену суміш намагалися кинути в Порошенка з мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні.

    Але зрештою скористались «вузьким місцем» біля Меморіалу, де колона зупинилась на прохання членів родин загиблих героїв.

    Хочу також звернути увагу на те, що Управління держохорони, яке має гарантувати безпеку охоронюваній особі, чомусь зняло з охорони Петра Порошенка трьох людей. При цьому ще напередодні, 23 серпня УДО мало інформацію про те, що найняті групи «зелених тітушок» будуть атакувати Порошенка.

    Для чого це було зроблено – питання риторичне, висновки робіть самі.

    Особисто я вважаю, що таким чином виконавцям цього нападу був створений режим найбільшого сприяння.

    Хочу також нагадати – коли люди затримали нападника, поліція швидко повела його і фактично сховала за кордоном силовиків на вулиці Банковій. Це тільки посилило підозру у тому, що за цим стоїть Офіс Зеленського.

    Джерело: блог Віктора Кононенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко напад День Незалежності Володимир Зеленський президент влада
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    Напад тітушок на президента Порошенка санкціоновано Банковою