Шпигунська історія: як Шефір міняв автомобілі та номерні знаки, але замаху не уникнув

За останні декілька років перший помічник президента України Сергій Шефір пересів з Toyota на люксовий лімузин. Також він використовував «липові» номерні знаки, які не зареєстровані в базі МВС

В Україні намагалися вбити першого помічника президента України Сергія Шефіра. Принаймні, на тому, що це був саме замах на вбивство, наполягає голова МВС Денис Монастирський.

Автомобіль Шефіра обстріляли 22 вересня під Києвом. В представницький лімузин Audi A8 Long влучило 18 куль. Соратник Володимира Зеленського залишився неушкодженим. А ось водій на момент підготовки матеріалу знаходився у реанімації у важкому стані.

Журналісти встигли відзначити, що обстріляне авто не зареєстровано на Шефіра. Цей висновок було зроблено завдяки номерним знакам, які засвітилися на фотографіях та відео – АА 9863 РІ. Цей номер взагалі не зареєстровано в базі Міністерства внутрішніх справ.

Але, насправді, у даному випадку номер державної реєстрації автомобіля не може свідчити про те, що автомобіль не належить Шефіру. Справа в тому, що помічники Зеленського використовують, так звані, номери прикриття, які не реєструються в МВС.

Ще у 2020 році журналісти програми «Схеми» дізналися, що Шефір з почату року їздить на Audi A8 Long з, фактично, «липовими» номерами. Такий саме автомобіль потрапив під обстріл 22 вересня. Щоправда, минулого року на автомобілі були інші номери – АА 3642 ТЕ. І їх теж не було в базі МВС.

Тобто Шефір не просто їздить під номерами прикриття. Він ще й регулярно їх міняє. Хоча, за даними «Схем», закон не передбачає таких привілеїв для помічників президента.

Номери прикриття використовуються співробітниками правоохоронних органів і спецслужб під час слідчо-оперативних дій. Крім того, такі номери можуть тимчасово отримати посадові особи, яким надано державну охорону.

Цікаво, що у 2019-му – рік, коли Зеленський тільки-но став президентом – Шефір їздив на іншому автомобілі – Toyota Camry, яка коштує приблизно вдвічі дешевше за Audi A8 Long. Саме на Camry помічника президента спіймали, коли той таємно їздив до Ігоря Коломойського.

Візит Шефіра до Коломойського на Camry було знято наприкінці жовтня 2019 року. Японський бізнес-седан мав справжні номери – АА 0412 АА. Автомобіль належав Державному управлінню справами. Але, вочевидь, ані клас автомобіля, ані «відвертість» номерних знаків соратника Зеленського не влаштовувала. І він вирішив пересісти на вдвічі дорожчий автомобіль зі «шпигунськими» номерами. Проте, від обстрілу це його не врятувало.