Шефір не працює в Офісі президента? Оприлюднено документ

Перший помічник президента не може бути «позаштатним», оскільки це – посада державної служби

Сергій Шефір не працює першим помічником президента та не перебуває з Офісом президента в трудових відносинах. Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит видання «Українські новини», яку оприлюднив на своїй сторінці у Faсebook журналіст Володимир Бойко.

Бойко також написав, що президент, імовірно, для того, щоб уникнути пов’язування замаху на Шефіра із його безпосередньою діяльністю, наказав відповідати на інформаційні запити журналістів, що перший помічник президента Сергій Шефір перебуває поза штатом працівників Офісу президента.

Лист, який оприлюднив Володимир Бойко

При цьому Бойко підкреслює, що насправді перший помічник президента не може бути «позаштатним», оскільки це – посада державної служби.

Бойко нагадав, що посада державної служби (хоча на неї і не поширюються вимоги Закону України «Про державну службу»), прописана в Положенні про Офіс президента України, затвердженому Указом президента України від 25 червня 2019 року №436/2019. Згідно з п.9 цього Положення перший помічник президента призначається на посаду президентом, згідно з п.10 Положення службові обов’язки першого помічника президента полягають у наступному:

«Перший помічник президента України координує роботу Кабінету президента України та за дорученням президента України в межах компетенції бере участь у:

здійсненні стратегічного планування та оперативного забезпечення поточної діяльності президента України;

взаємодії з державними органами, підприємствами, установами та організаціями;

розробці та узгодженні поточного та перспективного графіка президента України;

візуванні документів, що подаються на розгляд президентові України;

здійсненні інших доручень президента України».

Слід нагадати, що Сергія Шефіра було призначено на посаду першого помічника президента Указом голови держави від 21 травня 2019 року №305/2019, у якому не йдеться про «роботу поза штатом».

На думку журналіста, причина замаху на помічника президента Сергія Шефіра може полягати у його діяльності із «продажу» державних посад.

За словами Бойка, якщо керівництво держави «буде й далі брати через Шефіра гроші за продаж державних посад, але не виконуватиме своїх обіцянок (як це було, наприклад, у випадку продажу посади прокурора Одеської області, коли в Офісі президента гроші взяли, але людина посаду так і не отримала), то Шефіра наступного разу вже точно пристрелять».

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах.

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