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    Зеленський призначив послів України в Туреччині та ще трьох країнах

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    Володимир Зеленський своїми указами призначив чотирьох послів України - Зеленський призначив послів України в Туреччині та ще трьох країнах
    Володимир Зеленський своїми указами призначив чотирьох послів України
    Фото: president.gov.ua

    В Індонезії, Туреччині, Австрії і Танзанії будуть нові посли України

    Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох послів України. Відповідні укази № 335/2021- 338/2021 від 30 липня опубліковані на сайті глави держави.

    Відповідно до указу №335/2021 Василь Гамянін призначений надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Індонезія.

    Згідно з указом №336/2021 Василь Боднар призначений надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці.

    Відповідно до указу №337/2021 Василь Химинець призначений надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Австрія.

    Згідно з указом №338/2021 надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Кенія Андрій Праведник призначений надзвичайним і повноважним послом України в Об’єднаній Республіці Танзанія за сумісництвом.

    Також сьогодні президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

    Напередодні Зеленський на Житомирщині представив нове командування Генштабу.

    Теги: Туреччина Австрія дипломатія кадрові зміни посол Василь Боднар Індонезія Володимир Зеленський президент Кенія
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    Зеленський призначив послів України в Туреччині та ще трьох країнах