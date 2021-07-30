Зеленський призначив послів України в Туреччині та ще трьох країнах

В Індонезії, Туреччині, Австрії і Танзанії будуть нові посли України

Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох послів України. Відповідні укази № 335/2021- 338/2021 від 30 липня опубліковані на сайті глави держави.

Відповідно до указу №335/2021 Василь Гамянін призначений надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Індонезія.

Згідно з указом №336/2021 Василь Боднар призначений надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці.

Відповідно до указу №337/2021 Василь Химинець призначений надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Австрія.

Згідно з указом №338/2021 надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Кенія Андрій Праведник призначений надзвичайним і повноважним послом України в Об’єднаній Республіці Танзанія за сумісництвом.

Також сьогодні президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

Напередодні Зеленський на Житомирщині представив нове командування Генштабу.